"Пригожин, а кто это такой?": фото "тайной" могилы главаря "Вагнера"

Главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который вместе со своим окружением погиб 23 августа в авиакатастрофе в Тверской области, похоронили скрытно от общественности. Российские Z-патриоты, которые хотели похоронить главного вагнеровца с воинскими почестями, в недоумении. Об этом сообщают "Комментарии".

Могила Евгения Пригожина

Не сдержал эмоций даже путинский политолог Сергей Марков, ранее работавший на выборах доверенным лицом Путина. Он требовал от российских властей возглавить торжественные похороны Пригожина, воевавшего против Украины.

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"Могила Пригожина на скромном Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание в закрытом формате. Как родственники хотели. А российская власть никак себя не проявила. Пригожин? А кто это такой?", — написал в телеграмм-канале Сергей Марков, комментируя первые фото могилы Пригожина.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Путин не придет на похороны Пригожина.

Как сообщает российский телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ, уже после похорон Пригожина на Пороховское кладбище стали завозить рамки-металлодекторы. Также всю территорию вокруг наводнили полицейскими, которые встали вокруг кладбища живым щитом и никого не пускают. Кроме того, на кладбище приехали полицейские с антидроновыми ружьями.

"Тайные похороны" Пригожина прокомментировали и в Украине. Причина такого формата прощания — страх Путина.

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