Приехал из передовой в отпуск: во Львове покалечили военного и его собаку

В городе Львов на одной из улиц имела место конфликтная ситуация. Один из участников применял холодное оружие.

Во Львове напали на военного (фото из открытых источников)

Об этом информируют местные СМИ. Как они пишут, конфликт произошел 11 ноября посреди улицы Симоненко. Он начался, когда к одному из горожан среди улицы подошел житель пожилого возраста и высказал замечание, что его собака нет намордника. В разгар ссоры горожанин, делавший замечание хозяину собаки, ударил своего оппонента, а также животное ножом, нанеся им обоим ножевые ранения.

Сообщается, что пострадавший — военный, прибывший в город в отпуск с передовой, чтобы увидеться с родными. Горожанин, бросившийся на оппонента с ножом, остался на месте инцидента. Туда же выехали сотрудники полиции.

Сейчас официального комментария полиции по поводу конфликта нет. О состоянии раненого военного тоже ничего неизвестно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяный майор в Ужгороде избил жену военного ВСУ . В Ужгороде майор Территориального центра комплектования дважды ударил женщину на местной остановке.

Инцидент с участием пьяного майора произошел 25 июня в Ужгороде. Пострадавшая рассказала, что первые неприятности начались в местном магазине продуктов, где к ней приставал нетрезвый мужчина в штатском. Затем Татьяна со своим мужем вышла на остановку, где на нее уже напал майор ТЦК. Он оттолкнул ее мужа и ударил женщину кулаком дважды.

Далее женщина позвонила по телефону 102 и начала ждать полицию. Местные рассказали, что Константин Вари не в первый раз нападает на людей, в том числе и на женщин. Однако жители не подают заявления, потому что боятся майора ТЦК. Впоследствии полиция обнаружила Константина Вари в квартире. Согласно результату теста на алкоголь у майора было 2,04 промилле.

