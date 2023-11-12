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Приехал из передовой в отпуск: во Львове покалечили военного и его собаку

Инцидент произошел 11 ноября на улице Симоненко во Львове

сегодня, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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В городе Львов на одной из улиц имела место конфликтная ситуация. Один из участников применял холодное оружие.

Приехал из передовой в отпуск: во Львове покалечили военного и его собаку

Во Львове напали на военного (фото из открытых источников)

Об этом информируют местные СМИ. Как они пишут, конфликт произошел 11 ноября посреди улицы Симоненко. Он начался, когда к одному из горожан среди улицы подошел житель пожилого возраста и высказал замечание, что его собака нет намордника. В разгар ссоры горожанин, делавший замечание хозяину собаки, ударил своего оппонента, а также животное ножом, нанеся им обоим ножевые ранения.


Сообщается, что пострадавший — военный, прибывший в город в отпуск с передовой, чтобы увидеться с родными. Горожанин, бросившийся на оппонента с ножом, остался на месте инцидента. Туда же выехали сотрудники полиции.

Сейчас официального комментария полиции по поводу конфликта нет. О состоянии раненого военного тоже ничего неизвестно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяный майор в Ужгороде избил жену военного ВСУ . В Ужгороде майор Территориального центра комплектования дважды ударил женщину на местной остановке.

Инцидент с участием пьяного майора произошел 25 июня в Ужгороде. Пострадавшая рассказала, что первые неприятности начались в местном магазине продуктов, где к ней приставал нетрезвый мужчина в штатском. Затем Татьяна со своим мужем вышла на остановку, где на нее уже напал майор ТЦК. Он оттолкнул ее мужа и ударил женщину кулаком дважды.

Далее женщина позвонила по телефону 102 и начала ждать полицию. Местные рассказали, что Константин Вари не в первый раз нападает на людей, в том числе и на женщин. Однако жители не подают заявления, потому что боятся майора ТЦК. Впоследствии полиция обнаружила Константина Вари в квартире. Согласно результату теста на алкоголь у майора было 2,04 промилле.



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