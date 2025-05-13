Приедет ли Путин в Стамбул на переговоры с Зеленским: в США дали ответ

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Кравцев Сергей
Кремлевские чиновники работают над созданием условий для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин имел основания отклонить приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться 15 мая в Стамбуле для переговоров о прекращении огня. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Аналитики обращают внимание на заявление вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева 12 мая, которые назвал приглашение Зеленского "спектаклем" и "комедией". Он утверждал, что встречи на высоком уровне не организуются в "такой сложной ситуации", и обвинил Зеленского в попытке обвинить Россию в недоговороспособности.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа 12 мая выразил сомнение в том, что Путин поедет в Стамбул на встречу с Зеленским. Чепа заявил, что Россия "не может доверять Украине в любых переговорах, поскольку Украина нарушила предыдущие соглашения и в одностороннем порядке навязала России прекращение огня".
Также в ISW обращают внимание, что Путин готовит российскую общественность к затяжной войне, а не к скорому мирному соглашению, в том числе путем продвижения ложного нарратива о нелегитимности Зеленского и украинского правительства. Путин и российские чиновники часто используют этот нарратив для оправдания отказа России от добросовестных переговоров с Украиной.
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