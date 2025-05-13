В ожидании встречи в Стамбуле Россия готовит два возможных сценария

Сегодня крайний день, когда действует заявка россии об испытаниях в Капустином Яру, а именно оттуда возможен удар по Украине "Орешником". Так что гипотетически сегодня возможны провокации, чтобы сорвать вероятность переговоров в Стамбуле. Такое мнение у Facebook высказали офицер ВСУ, политолог Виктор Таран.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Если же янсур сегодня не ударит "Орешником", то Зеленский будет ждать послезавтра путл*ра в Стамбуле. А, если ударит – то вряд ли. То есть Россия одновременно думает и готовит два возможных сценария: или удар "орешником" или переговоры в Стамбуле", – отметил эксперт.

Виктор Таран говорит, что лично не верит в переговоры. Называет подобные разговоры российскими манипуляциями, чтобы не попасть под новые санкции. Более вероятность, что Москва прибегнет к новым провокациям. Поэтому всем в эти дни важно быть очень внимательными.

Политолог прогнозирует, что нас ждет горячее лето, во время которого россияне с вновь 15 дивизиями захотят добиться преимущества на фронте.

"Поэтому ваша помощь и донаты очень нужна ребятам. Помните, вы либо в ВСУ, либо для ВСУ. Третьего не дано", – подытожил Виктор Таран.

Читайте на портале "Комментарии" — европейские лидеры, выставлявшие путинскому режиму ультиматумы, готовы подождать до возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Турции, прежде чем подталкивать США к введению новых санкций против Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

"По данным источников, американская сторона хочет дать возможность провести переговоры между Россией и Украиной в четверг, прежде чем усиливать давление на Путина", — пишет издание.

В то же время, если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свои обещания и ввести санкции против Москвы.



