Приблизили ли заявления Трампа хотя бы на шаг Украину к миру: что важно для США

Президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений, после которых вопросов стало еще больше относительно перспектив урегулирования российско-украинской войны. Так что же говорят заявления Трампа и приблизили ли они хотя бы на шаг Украину к миру? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ближайшие 50 дней будут очень непростыми

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, что Трамп был бы не Трамп, если бы снова не порвал все шаблоны и не удивил всех оптимистов и пессимистов вместе взятых.

"С одной стороны, он сделал еще одно, так выглядит, что "китайское", предупреждение путина и путинской россии. И те 50 дней, которые он в последний раз отмерил российскому диктатору в завершение войны, будут непростыми для Украины. Да и для европейцев тоже. Для россиян – это карт-бланш. И они обязательно им попытаются воспользоваться", – отметил эксперт.

Но с другой, объясняет бывший дипломат, Трамп "заключил соглашение" с теми же европейцами, в лице генсека НАТО Рютте, о поставках серьезных пакетов оружия Украине. Однако до сих пор четко непонятно о каком оружии идет речь и когда оно поступит ВСУ и кто конкретно за него заплатит. Все эти вопросы пока без ответа. Даже цифра 17 по Patriots, прозвучавшая из уст президента США, непонятно чего касается.

"Словами нашего покойного классика, — "имеем то, что имеем". Расслабляться нельзя точно. Надежда – на себя любимых. Никто другой за нашу свободу и наше право на свое государство не защитит. Одно радует. Трамп уже не тот, кем он был еще каких-нибудь 2-3 месяца назад. Его его пути таки задел, обидел. Розовые очки в восприятии "второго Владимира" запотели. И это хорошо", – подытожил Вадим Трюхан.

Трамп хочет оторвать Россию от Китая

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли достаточно пессимистично относится к перспективам переговоров РФ и Украины.

"Думаю, самое большое, о чем могут договориться на этих переговорах, как и на первых двух раундах, – это гуманитарные вопросы, обмен пленными. Уже даже Трамп осознал, что Путин не собирается останавливать военные действия и, по всей видимости, будет продолжать войну. Как мы видим, количество обстрелов, их интенсивность за последние недели, месяцы значительно возросли, и нет никаких практических результатов ни от переговоров между Трампом и Путиным, ни от переговоров в Турции, если речь идет о приостановке военных действий и других конкретных договоренностях", – сказал эксперт.

Что касается готовности союзников оказать помощь Украине, то Максим Яли высказал сомнения в их быстрой и эффективной отдаче.

"Вопрос, в каком объеме США возобновят помощь Украине. Начнем с того, что пакеты помощи, которые мы сейчас получаем, были утверждены еще в прошлом году предыдущей администрацией. После ни одного решения о новых пакетах военной помощи Украине принято не было. Более того, Трамп заявил, что США возобновят помощь в оборонительном вооружении, и не совсем понятно, как широко будет представлена номенклатура американского вооружения – так что тут еще очень рано радоваться. Планы ЕС тоже не будут работать здесь и сейчас – на данный момент Украина воюет с тем, что есть, и вряд ли что-то изменится кардинальным образом в ближайшее время", – отметил политолог.

По его мнению, Трамп играет на стороне Соединенных Штатов и так, как он видит национальные интересы США. Его ключевая задача, то есть все, с чем связаны решения, в том числе и отсрочка введения новых санкций, и увеличение военной помощи Украине, ориентирована на эти интересы.

"Главная цель в том, что Трамп хочет оторвать Россию от Китая, который для него является главной угрозой национальной безопасности и глобальному лидерству Соединенных Штатов", – отметил Максим Яли.

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