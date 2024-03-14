Приближаются псевдовыборы России: в МИД Украины обратились к украинцам в оккупации

Российская имитация так называемых "выборов президента" в оккупации демонстрирует дальнейшее дерзкое пренебрежение нормами и принципами международного права. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Выборы в оккупации. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, несмотря на осуждение со стороны мирового сообщества, а также вопреки многочисленным резолюциям и решениям ряда международных организаций, Россия не оставляет попыток распространять нормы своего законодательства на временно оккупированных территориях.

МИД Украины отмечает, что так называемые "выборы" в оккупации являются незаконными и не будут иметь никаких правовых оснований. Принудительное привлечение к участию на псевдовыборах украинцев, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях, является так же незаконным.

"Указанное, в сочетании с отсутствием каких-либо признаков соответствия избирательной кампании в РФ общепризнанным демократическим принципам и стандартам проведения выборов, устранением оппонентов российской власти ставит под сомнение объективность и легитимность любых результатов этих "псевдовыборов", — добавляет МИД.

В том же числе министерство призывает украинцев, которые сейчас находятся в оккупации, или же вынужденно находятся на территории России — не участвовать в псевдовыборах ради собственной безопасности.

"Для собственной безопасности и учитывая склонность российских властей к провокациям, призываем в дни голосования избегать мест массового скопления людей вблизи "избирательных участков", объектов военной инфраструктуры оккупационных войск России", — добавляет МИД.

Украина призывает иностранные страны и международные организации не присылать международных наблюдателей для участия в очередном фарсе, который Кремль пытается выдать за президентские выборы, а также воздержаться от признания их результатов.

В МИД подчеркивают, российская диктатура не имеет ничего общего с демократией. Главу Кремля Владимира Путина уже 24 года удерживает у власти не свободное волеизъявление народа, а манипуляция с конституцией России, тотальная пропаганда и уничтожение политической конкуренции.

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