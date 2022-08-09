При каких условиях Украина может вернуть все свои территории - мнение экспертов

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 8 августа отметил, что Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за все свои преступления. По его словам, после этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Эксперты проанализировали эти заявления для издания "Комментарии", а также рассказали, при каких условиях подобное развитие событий – реально.

Украина

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер рассуждает так:

"Сейчас критически важно донести до наших зарубежных партнеров, что санкционное давление, все ограничения, которые касаются России, должны оставаться до тех пор, пока мы не вернемся к международно-признанным границам Украины 1991 года. Любой отход от этого принципа, любые компромиссы типа статус-кво до 24 февраля 2022-го, частичные территориальные уступки – не допустимы. Во-первых, потому что это будет означать, что Украина больше эти территории не вернет. Во-вторых, потому что РФ уже сейчас находится в сложном положении. И дальше, по мере того, как санкции дадут о себе знать, ей будет всё тяжелее и тяжелее. То есть, давление надо наращивать, а не поддаваться ему. В-третьих, потому что такие уступки станут прецедентом. Примером для других стран (того же Китая). Поводом поступить так же – более сильному государству нападать на соседнюю суверенную державу, тотально разрушать гражданскую инфраструктуры, совершать геноцид, военные преступления, массовые убийства. А потом в какой-то момент сказать: "Ну, ладно, мы возвращаемся к себе домой, к нормальной жизни, а вы с десятками тысяч погибших и полуразрушенной страной сами что-то с этим делайте". Так быть не должно!"

Понятно, продолжает эксперт, что военным путем возвращать свои земли сложно, не быстро. Потому следует действовать в комплексе – путем побед ВСУ, путем всевозможного давления на Россию (санкции и так далее), путем дипломатических переговоров на более поздних этапах, когда мы сможем обеспечить себе достаточное тактическое преимущество, чтобы страна-агрессор согласилась на разговор по сути, а не просто на фикцию переговоров.

"Надо возвращать все территории, – уверена Евгения Габер. – Надо заставлять Россию платить репарации (в том числе за счет конфискованного имущества, замороженных активов и так далее) за весь ущерб, нанесенный Украине. И требовать проведения международного трибунала, чтобы привлечь к ответственности всех, кто совершал военные преступления в Украине".

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов уверен, что сценарий, описанный президентом, возможен в случае военного и экономического поражения России.

"На поле боя решается вопрос контроля над территорией, а в экономической плоскости — способность страны вести затяжную войну. Для того, чтобы лишить Россию этой возможности, и вводятся санкции", – поясняет Александр Леонов.

Он акцентирует, что увеличение западного оружия в ВСУ неуклонно меняет баланс сил на поле боя.

"Однако полное освобождение украинской территории — включительно с Крымом — станет геополитическим унижением и РФ, и лично Путина. Поэтому даже в постпутинской России, если там не будет проведена денацификация общества, будут сильны реваншистские настроения. Так что Украине придется еще долгое время существовать в полной боевой готовности, – прогнозирует Александр Леонов. – Даже если произойдут тектонические изменения (например, распад РФ), еще не факт, что ее осколки не будут агрессивными..."

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