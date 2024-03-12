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Президент Зеленский рассказал, как обстоят дела с возведением оборонных рубежей

Президент Владимир Зеленский в интервью BFM TV и Le Monde рассказал, что Украина строит три линии оборонительных рубежей на трех направлениях. По его словам, это непростая работа

сегодня, 14:58
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Владимир Зеленский, Украина постоянно работает над строительством оборонных рубежей. При этом он подчеркнул, что речь не идет о километре или даже сотнях километров земли, где они возводятся, все гораздо серьезнее. Как отметил глава Украины, оборонные фортификационные сооружения возводят на более чем тысячи километрах территорий.

Президент Зеленский рассказал, как обстоят дела с возведением оборонных рубежей

Владимир Зеленский

По словам Зеленского, это очень сложная, однако необходимая задача, ведь нужно иметь защиту от врага несмотря на разные времена года.

При этом президент добавил, что фортификационные сооружения строят на трех линиях обороны в разных областях страны.

Зеленский подчеркнул, что оборонительные рубежи строят на востоке, на юге, а также на севере. При этом он добавил, что ничто не указывает на то, что оккупанты готовят наступление с территории Беларуси, однако Украина приняла для себя решение и там возводить оборонные сооружения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению западных журналистов, Украина начала терять территории из-за того, что у нее все плохо с оборонными рубежами. Вроде бы, власти в прошлом году думали о контрнаступлении, а не о том, как защититься от врага, как следствие, проигнорировали возведение фортификационных сооружений.

После скандала группа народных депутатов уехала на фронт, чтобы проверить строительство оборонных рубежей и подготовить фотоотчет для западных партнеров.

Кроме того, появилась информация о том, что с фортификационными сооружениями в Украине все плохо. Вроде бы их роют сами военные практически "ложками", хотя это не является их работой. Также депутаты отметили, что на большинстве направлений нет бетонных конструкций, которые могли бы остановить в случае необходимости наступление врага.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cqVrH9UdQ1E
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