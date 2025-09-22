Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект 14059 об одобрении Указа Президента "О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства" , передает Судебно-юридическая газета.

Президент Украины внес законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие государства

Как отмечает министр обороны Денис Шмыгаль в пояснениях, принятие закона позволит направить подразделения Вооруженных Сил Украины в Турецкую Республику и Великобританию.

Это обеспечит осуществление мер, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки.

Предлагается одобрить решение Президента о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства:

в Турецкую Республику:

корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Иван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;

в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:

противоминный корабль "Черкассы" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Чернигов" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Мариуполь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Мелитополь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Геническиск" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

Как указано в объяснениях Шмыгаля, в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессии.

В то же время, позиция Республики Турция, основанная на положении статей 19 и 20 Конвенции о режиме проливов (1936), не позволяет вернуть в места постоянной дислокации подразделения ВСУ, указанные в пункте 1 проекта Указа.

Кроме того, необходимо учесть тот факт, что пересечение государственной границы Украины указанными подразделениями, размещенными на военных кораблях, полученных (построенных) на территории других государств, осуществлено заранее.

Финансирование расходов, связанных с направлением и пребыванием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Турецкой Республики и Великобритании, в сумме 135 млн грн планируется осуществить в рамках ассигнований Минобороны Украины на 2025 год.

При прекращении или отмене военного положения в Украине и при наличии разрешения Турецкой Стороны на прохождение военных кораблей Черноморскими проливами Министерство обороны Украины (по представлению Командования Военно-Морских Сил ВСУ) информирует Президента Украины о необходимости возврата или отзыва указанных подразделений и осуществляет подготовку и обеспечение возвращения подразделений в местах.

