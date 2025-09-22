Рубрики
Недилько Ксения
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект 14059 об одобрении Указа Президента "О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства" , передает Судебно-юридическая газета.
Президент Украины внес законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие государства
Как отмечает министр обороны Денис Шмыгаль в пояснениях, принятие закона позволит направить подразделения Вооруженных Сил Украины в Турецкую Республику и Великобританию.
Это обеспечит осуществление мер, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.
Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки.
Предлагается одобрить решение Президента о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства:
в Турецкую Республику:
корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Иван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;
в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:
противоминный корабль "Черкассы" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
противоминный корабль "Чернигов" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
противоминный корабль "Мариуполь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
противоминный корабль "Мелитополь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
противоминный корабль "Геническиск" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.
Как указано в объяснениях Шмыгаля, в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессии.
В то же время, позиция Республики Турция, основанная на положении статей 19 и 20 Конвенции о режиме проливов (1936), не позволяет вернуть в места постоянной дислокации подразделения ВСУ, указанные в пункте 1 проекта Указа.
Кроме того, необходимо учесть тот факт, что пересечение государственной границы Украины указанными подразделениями, размещенными на военных кораблях, полученных (построенных) на территории других государств, осуществлено заранее.
Финансирование расходов, связанных с направлением и пребыванием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Турецкой Республики и Великобритании, в сумме 135 млн грн планируется осуществить в рамках ассигнований Минобороны Украины на 2025 год.
При прекращении или отмене военного положения в Украине и при наличии разрешения Турецкой Стороны на прохождение военных кораблей Черноморскими проливами Министерство обороны Украины (по представлению Командования Военно-Морских Сил ВСУ) информирует Президента Украины о необходимости возврата или отзыва указанных подразделений и осуществляет подготовку и обеспечение возвращения подразделений в местах.
