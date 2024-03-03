Президент Словакии рассказала о встрече с Лавровым: удалось ли договориться с Кремлем

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Лиля Воробьева
2 марта прошла словацко-российская встреча глав МИД. Так, по словам президента этой страны, она никоим образом не помогла приблизить мир. Такое заявление сделала президент Словакии Зузана Чапутова.
Президент Словакии Зузана Чапутова (фото из открытых источников)
В своем заявлении Чапутова рассказала, что встреча глав МИД Словакии Юрия Бланара и РФ Сергея Лаврова во время дипломатического форума Анталии "не приблизила нас к миру".
"Словацко-российская встреча министров иностранных дел не приблизила нас к справедливому миру в Украине, в которую РФ незаконно и неоправданно ворвалась. Самый быстрый путь в мир — из-за приказа Владимира Путина своим войскам выйти из Украины, а не давать ему надежду на победу и принятие" , – говорится в сообщении.
В свою очередь премьер Словакии Роберт Фицо объяснил это "сбалансированной политикой", но оппозиция "не оценила" такой подход.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров намекнул, кто станет следующей "жертвой" после Украины . Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Молдова может стать "следующей жертвой развязанной Западом гибридной войны против России". В Кишиневе отреагировали на подобные угрозы российского политика.Во время выступления на встрече министров ОБСЕ в Скопье глава МИД России заявил, что 20 лет назад Запад "торпедировал" план Москвы по урегулированию приднестровского конфликта, а сейчас "убивает" формат "5 2".
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