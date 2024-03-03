Президент Словакии рассказала о встрече с Лавровым: удалось ли договориться с Кремлем

2 марта прошла словацко-российская встреча глав МИД. Так, по словам президента этой страны, она никоим образом не помогла приблизить мир. Такое заявление сделала президент Словакии Зузана Чапутова.

В своем заявлении Чапутова рассказала, что встреча глав МИД Словакии Юрия Бланара и РФ Сергея Лаврова во время дипломатического форума Анталии "не приблизила нас к миру".

"Словацко-российская встреча министров иностранных дел не приблизила нас к справедливому миру в Украине, в которую РФ незаконно и неоправданно ворвалась. Самый быстрый путь в мир — из-за приказа Владимира Путина своим войскам выйти из Украины, а не давать ему надежду на победу и принятие" , – говорится в сообщении.

В свою очередь премьер Словакии Роберт Фицо объяснил это "сбалансированной политикой", но оппозиция "не оценила" такой подход.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров намекнул, кто станет следующей "жертвой" после Украины . Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Молдова может стать "следующей жертвой развязанной Западом гибридной войны против России". В Кишиневе отреагировали на подобные угрозы российского политика.

Во время выступления на встрече министров ОБСЕ в Скопье глава МИД России заявил, что 20 лет назад Запад "торпедировал" план Москвы по урегулированию приднестровского конфликта, а сейчас "убивает" формат "5 2".