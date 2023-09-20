Президент Польши назвал единственную гарантию мира для Украины

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поражение России в войне против Украины станет глобальной гарантией мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников
Польский лидер призвал Запад как можно больше поддерживать Украину. По его словам, российско-украинская война имеет глобальные последствия, поэтому нужно помогать украинцам отразить агрессию России.
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"Речь идет о том, чтобы убедиться, что Россия не сможет юридически сместить границы в Европе. Это гарантия мира в будущем, также для Соединенных Штатов", — сказал Дуда.
Президент Польши подчеркнул, что в войне в Украине нет решения компромиссами, и только поражение России сможет установить мир.
"Россию можно остановить, только если ее победить, а она будет побеждена, когда Украина вытеснит российскую армию с оккупированных территорий. Только тогда мы сможем сказать, что российский империализм действительно потерпел поражение", — считает Анджей Дуда.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между Польшей и Украиной происходит спор
по зерну. В ответ Украина объявила, что подаст в суд на три страны, которые вводят эмбарго украинского зерна, а польский президент дерзко высказался об Украине, назвав ее "опасным тонущим".
В США уже отреагировали на запрещение украинского зерна от Польши.
Также "Комментарии" писали о Генеральной ассамблее ООН, где собрались мировые лидеры государств. Во время своих выступлений они упоминали о войне в Украине. Портал собрал самые важные сообщения президентов США, Бразилии, Турции, Польши и других стран.
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Поразка Росії можлива тільки після її повного знищення і розграбування, а всі ці розмови про кордони 1991, це приваблива морквина для віслюка. Біда в тому, що перемога одного Зла над іншим своїм близнюком спокою не надасть. Православна і юдейська пропаганда перетворили слов'ян на агресивну терористичну корумповану чорну діру, яка буде постійно засмоктувати в себе все розумово розвинуте.