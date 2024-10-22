Президент ОАЭ встретился с Путиным: что заявил о войне в Украине

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил после встречи в РФ с российским диктатором Владимиром Путиным, что готов поддержать усилия по достижению мира между Россией и Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Путин и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, в воскресенье Путин провел с Мухаммедом неформальную беседу в его резиденции под Москвой.

"Мы продолжаем прилагать усилия по посредничеству в обмене пленными. И я заверяю вас, что мы продолжим работать в этом направлении. Мы готовы приложить любые усилия для разрешения кризисов и в интересах мира, в интересах обеих сторон", — сказал президент ОАЭ.

Мухаммед прибыл в Россию в преддверии саммита группы стран БРИКС, который должен начаться 22 октября в Казани.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия на саммите БРИКС, который должен состояться в Казани на следующей неделе, попытается убедить партнеров в необходимости создания альтернативной платформы для международных платежей. Главная цель создания данной платформы – устойчивость от санкций Запада. Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет издание "Reuters".

СМИ отмечает, Владимир Путин стремится сделать БРИКС, в которую вошли Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а также Бразилия, РФ, Индия, Китай и Южная Африка, мощным противовесом Западу в мировой политике и торговле. Саммит, который пройдет 22-24 октября в Казани, Москва преподносит как доказательство того, что усилия Запада по изоляции России провалились. Москва хочет, чтобы другие страны вместе с ней перестроили мировую финансовую систему и покончили с господством доллара США.

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