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Еще одна победа Путина: кто решил подыграть диктатору

Тelegraph пишет о том, что изоляция РФ не работает, генсек ООН приедет на встречу с Путиным

сегодня, 10:18
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Кравцев Сергей

На этой неделе в Казане РФ российский диктатор Владимир Путин готовится принимать важных гостей. В рамках заседания БРИКС у него должна состояться встреча с лидерами более двух десятков стран, которые представляют половину населения мира. Ожидается, что среди них будут лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Тelegraph".

Еще одна победа Путина: кто решил подыграть диктатору

Антониу Гутерриш. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, такой ход событий стал большим разочарованием для тех, кто ожидал, что РФ за свои военные преступления и полномасштабную войну против Украины станет международным изгоем.

Отмечается, что особенно возмутительным является ожидаемое присутствие на мероприятии главы ООН. Этот орган осудил нападение РФ на Украину как незаконное, а в марте Генассамблея организации призвала агрессора немедленно прекратить его действия. Непонятно, как на фоне этого Гуттериш может ехать в Казань, чтобы проявить уважение к Путину.

Журналисты обращают внимание, что среди других гостей будет Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции Эрдоган, которая, несмотря на членство в НАТО, демонстрирует поддержку Кремля, хотя другие члены альянса вливают деньги и оружие в Украину.

"Саммит станет крупнейшим в России со времен вторжения, и Путин использует его, чтобы показать, что попытки Запада изолировать Москву провалились. Путину запрещено путешествовать, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Он не будет посещать G20 в Бразилии в следующем месяце. Зато те же люди проторили путь к его двери, что он будет приветствовать как дипломатический переворот", — отмечает издание.

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