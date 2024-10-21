На этой неделе в Казане РФ российский диктатор Владимир Путин готовится принимать важных гостей. В рамках заседания БРИКС у него должна состояться встреча с лидерами более двух десятков стран, которые представляют половину населения мира. Ожидается, что среди них будут лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Тelegraph".

Антониу Гутерриш. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, такой ход событий стал большим разочарованием для тех, кто ожидал, что РФ за свои военные преступления и полномасштабную войну против Украины станет международным изгоем.

Отмечается, что особенно возмутительным является ожидаемое присутствие на мероприятии главы ООН. Этот орган осудил нападение РФ на Украину как незаконное, а в марте Генассамблея организации призвала агрессора немедленно прекратить его действия. Непонятно, как на фоне этого Гуттериш может ехать в Казань, чтобы проявить уважение к Путину.

Журналисты обращают внимание, что среди других гостей будет Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции Эрдоган, которая, несмотря на членство в НАТО, демонстрирует поддержку Кремля, хотя другие члены альянса вливают деньги и оружие в Украину.

"Саммит станет крупнейшим в России со времен вторжения, и Путин использует его, чтобы показать, что попытки Запада изолировать Москву провалились. Путину запрещено путешествовать, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Он не будет посещать G20 в Бразилии в следующем месяце. Зато те же люди проторили путь к его двери, что он будет приветствовать как дипломатический переворот", — отмечает издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — в преддверии саммита БРИКС: в чем Россия будет убеждать партнеров.



