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Президент назвал ежедневные потери ВСУ на фронте

Украина в среднем теряет до 50 украинских воинов каждый день

сегодня, 16:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Каждый день, в войне против россии, Украина теряет около 50 воинов. Если же сопоставлять потери Украины и россии с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, то украинских воинов погибло в пять раз меньше нежели российских захватчиков. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в программе "Face a Zelensky".

Президент назвал ежедневные потери ВСУ на фронте

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что он получает данные о потерях ВСУ за каждый день. Это цифра равна примерно 50 человек. Но это не точные данные, потому что неизвестно сколько солдат и гражданских находятся на той территории. 

Президент подчеркнул, можно сказать только одно – что украинцев погибло в пять раз меньше, нежели россиян. При этом президент уточнил, что он хоть и получает данные о потерях украинской армии, но здесь с цифрами нужно быть осторожными, потому что речь идёт о человеческих жизнях.

"У нас есть оценки потерь в сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", — заявил президент.

Владимир Зеленский объяснил, во время войны у военных есть одна позиция – не называть точное количество погибших украинских героев. Тоже самое касается и раненых украинских бойцов, потому что в этом вопросе должны быть точные данные, которых на сегодняшний день.

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Источник: https://www.ouest-france.fr/europe/ukraine/volodymyr-zelensky/direct-video-volodymyr-zelensky-entretien-exclusif-a-ouest-france-poutine-guerre-en-ukraine-14b23510-3a70-11ed-9b76-9edc71c5adb1
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