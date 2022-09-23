Президент назвал ежедневные потери ВСУ на фронте

Каждый день, в войне против россии, Украина теряет около 50 воинов. Если же сопоставлять потери Украины и россии с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, то украинских воинов погибло в пять раз меньше нежели российских захватчиков. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в программе "Face a Zelensky".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что он получает данные о потерях ВСУ за каждый день. Это цифра равна примерно 50 человек. Но это не точные данные, потому что неизвестно сколько солдат и гражданских находятся на той территории.

Президент подчеркнул, можно сказать только одно – что украинцев погибло в пять раз меньше, нежели россиян. При этом президент уточнил, что он хоть и получает данные о потерях украинской армии, но здесь с цифрами нужно быть осторожными, потому что речь идёт о человеческих жизнях.

"У нас есть оценки потерь в сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", — заявил президент.

Владимир Зеленский объяснил, во время войны у военных есть одна позиция – не называть точное количество погибших украинских героев. Тоже самое касается и раненых украинских бойцов, потому что в этом вопросе должны быть точные данные, которых на сегодняшний день.

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