Президент Литвы объяснил, какие процессы в Украине тормозят поставки оружия от Запада

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что коррупционный фактор оказывает значительное влияние на западных партнеров Украины по поставкам вооружений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LRT.



Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото из открытых источников

Гитанас Науседа указывает, что коррупция в Украине является одним из основных факторов дальнейшей поддержки Запада.

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"Это важная причина. Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей", — объясняет Науседа.

Президент Литвы указывает, что избиратели видят, как их страна отправляет деньги в Украину, где происходят очень сильные коррупционные скандалы. Такой фактор Неуседа называет "огромным ударом по репутации".

Свое заявление президент Литвы озвучил после слов Зеленского, который принял решение уволить главу Минобороны Алексей Резникова. Зеленский не сообщал причину увольнения, однако в Министерстве обороны в последние месяцы возникли несколько громких скандалов по поводу возможного взяточничества и злоупотреблений во время закупок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Резников указал на количество участников боевых действий в Украине.

Также "Комментарии" писали о специалисте по правам человека, который объяснил, сможет ли Украина массово принудительно вернуть мужчин из-за границы, уклоняющихся от мобилизации и незаконно уехавших с территории Украины. Член комитета Совета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский объясняет, что с юридической точки зрения это невозможно, однако Украина попытается наладить процесс, чтобы упростить это.