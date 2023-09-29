Президент Латвии назвал три фактора, которые заставят Путина прекратить войну

Россия задумается о прекращении войны в случае полной поддержки Украины, наращивании производства оружия на Западе и успехов ВСУ на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Helsingin Sanomat" сделал президент Латвии Эдгарс Ринкевич.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич. Фото из открытых источников

Латвийский лидер отметил, события в Украине не могут разворачиваться "как в голливудском фильме с двумя часами событий и развязкой через 20 минут".

По его мнению, российские стратеги продолжают войну в надежде о том, что Запад устанет, в связи с чем "нужно продолжать поддерживать Украину всем, чем можем, и также позаботиться о собственной обороноспособности".

В частности, Ринкевич назвал три фактора, которые заставят Москву задуматься о прекращении войны.

Первый фактор – осознание того, что Запад готов поддерживать Украину независимо от поворота событий. Путин понимает, что не сможет противостоять экономическому потенциалу США, Европы и Канады. Второй фактор – решимость Запада увеличить оборонный промышленный потенциал и производство снарядов, ракет, беспилотников и танков, в которых нуждается Украина, а также пополняя собственные запасы. Третий фактор – прогресс Украины на поле боя, который продемонстрирует России, что все ее мечты об оккупации напрасны.

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