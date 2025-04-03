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Президент Финляндии рассказал, что решила "коалиция желающих" по переговорам с РФ

Стубб отметил, "коалиция желающих" решила, что хотя бы один лидер из Европы должен говорить с РФ

сегодня, 14:35
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Кравцев Сергей

Хотя бы один европейский лидер должен говорить с Россией. Такое решение согласовала "коалиция желающих" по Украине. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, которого цитирует MTV.

Президент Финляндии рассказал, что решила "коалиция желающих" по переговорам с РФ

Александр Стубб. Фото из открытых источников

Финский лидер рассказал, что так называемая "коалиция желающих" по поддержке Украины решила, что по крайней мере один европейский лидер должен говорить с Россией.

Как считает Стубб, говорить с российским диктатором Владимиром Путиным должна или Франция, или Великобритания как возглавляющие "коалицию желающих".

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания анонсировала новую встречу "коалиции желающих" по Украине. Она состоится на следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении делегации Великобритании при НАТО в Х (Twitter).

"10 апреля министр обороны Великобритании Джон Хили и министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню проведут встречу "коалиции желающих" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", — говорится в сообщении. 

В Британии пока не раскрыли других деталей встречи.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Польше испугались российских пропагандистов: что говорят об отправке войск в Украину.

Ранее "Комментарии" писали – войска "коалиции желающих" могут быть направлены в Украину. Для этого надо, чтобы были достигнуты ряд условий. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб, сообщает France 24. 

"Многие люди путают условия и сроки. Поэтому мы должны рассматривать этот вопрос в два этапа", — сказал лидер Финляндии.




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