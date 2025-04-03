Президент Финляндии рассказал, что решила "коалиция желающих" по переговорам с РФ

Хотя бы один европейский лидер должен говорить с Россией. Такое решение согласовала "коалиция желающих" по Украине. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, которого цитирует MTV.

Александр Стубб. Фото из открытых источников

Финский лидер рассказал, что так называемая "коалиция желающих" по поддержке Украины решила, что по крайней мере один европейский лидер должен говорить с Россией.

Как считает Стубб, говорить с российским диктатором Владимиром Путиным должна или Франция, или Великобритания как возглавляющие "коалицию желающих".

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания анонсировала новую встречу "коалиции желающих" по Украине. Она состоится на следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении делегации Великобритании при НАТО в Х (Twitter).

"10 апреля министр обороны Великобритании Джон Хили и министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню проведут встречу "коалиции желающих" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", — говорится в сообщении.

В Британии пока не раскрыли других деталей встречи.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Польше испугались российских пропагандистов: что говорят об отправке войск в Украину.

Ранее "Комментарии" писали – войска "коалиции желающих" могут быть направлены в Украину. Для этого надо, чтобы были достигнуты ряд условий. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб, сообщает France 24.

"Многие люди путают условия и сроки. Поэтому мы должны рассматривать этот вопрос в два этапа", — сказал лидер Финляндии.



