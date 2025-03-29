Когда войска "Коалиции желающих" окажутся в Украине: названо два этапа

Войска "Коалиции желающих" могут быть направлены в Украину. Для этого надо, чтобы были достигнуты ряд условий. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб, сообщает France 24.

Войска "Коалиции желающих". Фото из открытых источников

"Многие люди путают условия и сроки. Поэтому мы должны рассматривать этот вопрос в два этапа", — сказал лидер Финляндии.

Первый этап, по словам Стубба, это прекращение огня, а второй этап — это фактическое мирное соглашение.

"Итак, для прекращения огня требуются определенные гарантии. Это означает, что вы можете помочь в воздухе, на море, возможно, на суше. Именно таким планированием сейчас занимаются наши военные. И политические решения, которые мы принимаем здесь, в Париже, являются частью этого первого этапа", — отметил он.

Президент подчеркивает, это когда мир поддерживается и согласовывается. Именно тогда вы вводите войска по урегулированию кризисных ситуаций или миротворческие войска на основе международного мандата. Итак, это две совершенно разные вещи. Прекращение огня — это все еще состояние войны, тогда как мирное соглашение — это когда начинается мир.

Читайте также на портале "Комментарии" — политический эксперт Сергей Таран считает, какие бы заявления не делали европейские лидеры, реальность выглядит так, что Европа вылетела из мировой игры, потому что десятилетиями надеялась то на США, которые всегда тратили на собственную оборону рекордные бюджеты, то на добрую волю Путина, у которого они покупали газ. Хорошая новость здесь в том, что европейцы поняли, что надо надеяться на себя. Плохая новость – что от осознания до действий уходит много времени. Политолог отмечает, чтобы направить в Украину "силы сдерживания" и "гарантирования", о которых заявил британский премьер Стармер после "саммита решительных" нужно для начала их иметь. Пока единственная "сила сдерживания" российской агрессии уже давно в Украине и воюет там с 2014 года.



