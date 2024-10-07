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Кравцев Сергей
Жесткие ограничения, которые западные страны наложил на себя в поддержке украинского народа, лишь отражают его страх, слабость и нерешительность – все это подпитывает агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в колонке для Politico сделал президент Эстонии Алар Карис.
Президент Эстонии Алар Карис. Фото из открытых источников
Эстонский лидер вспомнил о времени надежд после падения Берлинской стены и получения независимости рядом восточноевропейских стран.
По его мнению, в это сложное время Запад сам нарисовал для себя линии, которые только обостряют проблему.
Президент отметил, что Запад сам создал мнимую линию, переход за которую якобы должен означать эскалацию. Но на самом деле, считает Алар Карис, это неправда и страх Запада неоправданный. Ограничения, которые западные лидеры сами себе установили, неоднократно дискредитировались. Они лишь отражают страх, слабость и нерешительность западных политиков.
Он подчеркнул, что ограничения являются несправедливыми, аморальными и вредными.
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