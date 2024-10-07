Президент Эстонии обратился с новым призывом к союзникам: ход войны в Украине может измениться

Жесткие ограничения, которые западные страны наложил на себя в поддержке украинского народа, лишь отражают его страх, слабость и нерешительность – все это подпитывает агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в колонке для Politico сделал президент Эстонии Алар Карис.

Президент Эстонии Алар Карис. Фото из открытых источников

Эстонский лидер вспомнил о времени надежд после падения Берлинской стены и получения независимости рядом восточноевропейских стран.

"Но наши надежды на длительный мир и наша вера в невозможность войны в Европе потерпели крах. Сейчас кажется, что ад опустел, а дьяволы вышли на волю, как и злые тени XX века – упыри, воплощающие тоску по сталинским тайным пактам, сферам влияния и грубой силе вместо международного права – вынырнули на поверхность", – отметил Карис.

По его мнению, в это сложное время Запад сам нарисовал для себя линии, которые только обостряют проблему.

"В этом геополитическом кризисе – крупнейшем за последние десятилетия – мы должны держать голову высоко поднятой и быть дальновидными. Война России против Украины – черно-белая: Россия – агрессор, Украина – жертва", – подчеркнул президент Эстонии.

Президент отметил, что Запад сам создал мнимую линию, переход за которую якобы должен означать эскалацию. Но на самом деле, считает Алар Карис, это неправда и страх Запада неоправданный. Ограничения, которые западные лидеры сами себе установили, неоднократно дискредитировались. Они лишь отражают страх, слабость и нерешительность западных политиков.

Он подчеркнул, что ограничения являются несправедливыми, аморальными и вредными.

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