Президент Чехии назвал трубопроводы "Северный поток" легитимной целью Украины

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Slava Kot
Президент Чехии Петр Павел заявил, что трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" следует рассматривать как законные цели в российско-украинской войне. Несмотря на это, Павел подчеркнул, что нет доказательств, что Украина причастна к их подрыву.
Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников
Во время разговора в рамках подкаста PoliTalk президент Чехии Петр Павел заявил, что во время войны между странами могут осуществляться атаки не только против военных целей, но и на те, которые подпадают под определение стратегических.
Президент Чехии также отметил, что, несмотря на существующие предположения о якобы причастности Украины к подрыву "Северных потоков", он их отвергает. Кроме того, по словам Павела, атака на трубопроводы не создала серьезных проблем для европейцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Германия обвиняет Польшу из-за сотрудничества с Украиной и сокрытия информации о подрыве "Северных потоков". В Варшаве отреагировали на такие заявления и требуют извинений от Берлина
Также "Комментарии" писали о том, как у Зеленского ответили на обвинения в якобы причастности Украины к подрыву трубопроводов, по которым Россия поставляла газ в страны Европы.
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