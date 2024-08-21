Президент Чехии Петр Павел заявил, что трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" следует рассматривать как законные цели в российско-украинской войне. Несмотря на это, Павел подчеркнул, что нет доказательств, что Украина причастна к их подрыву.



Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Во время разговора в рамках подкаста PoliTalk президент Чехии Петр Павел заявил, что во время войны между странами могут осуществляться атаки не только против военных целей, но и на те, которые подпадают под определение стратегических.

"А трубопроводы являются стратегической целью. Если бы атака была направлена на то, чтобы перекрыть поставки газа и нефти в Европу и вернуть деньги обратно в Россию, тогда – и я говорю условно – это была бы легитимная цель", – сказал Павел.

Президент Чехии также отметил, что, несмотря на существующие предположения о якобы причастности Украины к подрыву "Северных потоков", он их отвергает. Кроме того, по словам Павела, атака на трубопроводы не создала серьезных проблем для европейцев.

"К тому времени мы уже имели ряд альтернатив, поэтому "Северный поток" не был критически важным трубопроводом, от которого зависела энергетическая безопасность Европы. Безусловно, он вызвал определенные осложнения, но не такие, с которыми мы не смогли бы справиться", — подчеркнул Павел.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Германия обвиняет Польшу из-за сотрудничества с Украиной и сокрытия информации о подрыве "Северных потоков". В Варшаве отреагировали на такие заявления и требуют извинений от Берлина

Также "Комментарии" писали о том, как у Зеленского ответили на обвинения в якобы причастности Украины к подрыву трубопроводов, по которым Россия поставляла газ в страны Европы.

