Президент Чехии назвал ключевую ошибку Запада в отношении Украины

Нерешительность Запада в поддержке Украины на протяжении всей российско-украинской войны стала большой проблемой. Если бы помощь западных союзников была предоставлена Украине раньше и в куда больших объёмах, ситуация могла бы быть другой. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью ARD заявил президент Чехии Петр Павел.

Петр Павел. Фото: из открытых источников

При этом президент Чехии подчеркнул, что он сегодня не чувствует, что Запад потерял веру в то, что Киев может выйти победителем в войне, но он упустил драгоценное время.

"С самого начала он (Запад – ред.) стремился не допустить эскалации конфликта. Каждый новый этап долго обсуждался, прежде чем он был окончательно реализован. Если бы мы пропустили этот период обсуждений и оценки рисков, Украина получила бы эту помощь на несколько месяцев, а может быть, и лет раньше, и ситуация могла бы быть иной. Мы должны извлечь уроки из прошлого и предоставить помощь сейчас в максимально возможном объеме и как можно быстрее, чтобы предотвратить дальнейшую потерю Украиной территорий и человеческих жизней", – высказался президент.

Он добавил, нельзя забывать причины того, как возникают войны, потому что существует много параллелей между истоками Второй мировой войны и войной в Украине.

Петр Павел вспомнил о примере Чехословакии, где немецкое меньшинство в приграничных районах послужило "предлогом" для гитлеровского вторжения. В случае с Россией и Украиной "предлогом" назвали "русскоязычное меньшинство" на востоке.

"И так же, как мы недавно повели себя с Россией, мы не хотели признать, что Гитлер действительно мог начать войну такого масштаба. Западные союзники Чехословакии в то время считали, что смогут спасти мир, пойдя на уступки Гитлеру. И как же они ошибались! И сегодня многие люди склонны говорить: "Давайте уступим Путину, отдадим ему кусок Украины, и война закончится, и наступит мир". Возможно, нам стоит взглянуть на историю и извлечь из нее уроки для сегодняшнего дня", – подытожил чешский лидер.

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