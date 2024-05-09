Президент Чехии назвал ключевую ошибку Запада в отношении Украины

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Кравцев Сергей
Нерешительность Запада в поддержке Украины на протяжении всей российско-украинской войны стала большой проблемой. Если бы помощь западных союзников была предоставлена Украине раньше и в куда больших объёмах, ситуация могла бы быть другой. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью ARD заявил президент Чехии Петр Павел.
Петр Павел. Фото: из открытых источников
При этом президент Чехии подчеркнул, что он сегодня не чувствует, что Запад потерял веру в то, что Киев может выйти победителем в войне, но он упустил драгоценное время.
Он добавил, нельзя забывать причины того, как возникают войны, потому что существует много параллелей между истоками Второй мировой войны и войной в Украине.
Петр Павел вспомнил о примере Чехословакии, где немецкое меньшинство в приграничных районах послужило "предлогом" для гитлеровского вторжения. В случае с Россией и Украиной "предлогом" назвали "русскоязычное меньшинство" на востоке.
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