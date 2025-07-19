Президент Азербайджана подсказал путь к восстановлению целостности Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с внезапным советом украинскому народу – никогда не соглашаться на оккупацию. Об этом говорится в заявлении азербайджанского лидера на Шушинском медиафоруме.

Ильхам Алиев. Фото: из открытых источников

В частности, у президента Азербайджана спросили, что он посоветовал бы украинцам как лидер нации, которая смогла после трех десятков лет восстановить территориальную целостность страны.

В ответ Алиев сказал, что уже имел возможность отвечать на подобный вопрос несколько лет назад, и после этого он не пересмотрел свою позицию.

"Думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы", — заявил Ильхам Алиев.

Продолжая отвечать на вопрос, президент рассказал историю своей страны. В частности, о том, что в период Первой Карабахской войны был для Азербайджана очень сложным, трагичным и с многочисленными жертвами. Постконфликтный период был не менее сложным.

Рассуждая о судьбе своей страны, президент Азербайджана подчеркнул, что какие бы сложности не были на пути важно никогда не сдаваться и никогда не смиряться с нарушением территориальной целостности.

Алиев добавил, что он был президентом Азербайджана 17 лет, прежде, чем вернуть оккупированные территории. Хотя в то же время признал, что вера в справедливость у него практически исчезала.

Еще одним немаловажным фактором президент Азербайджана отметил консолидацию общества.

"Консолидация, которая дала такую моральную силу мне как президенту, как главнокомандующему. И я был уверен, что общество и народ будет за мной стоять. И это было, наверное, одним из решающих фактов. Так что вернусь к тому, с чего начал, никогда не сдаваться", — акцентировал Алиев.

Читайте также на портале "Комментарии" — появилась ясность о следующей встрече с россиянами: что заявил Зеленский.



