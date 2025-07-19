Президент Азербайджана подсказал путь к восстановлению целостности Украины

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Кравцев Сергей
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с внезапным советом украинскому народу – никогда не соглашаться на оккупацию. Об этом говорится в заявлении азербайджанского лидера на Шушинском медиафоруме.
Ильхам Алиев. Фото: из открытых источников
В частности, у президента Азербайджана спросили, что он посоветовал бы украинцам как лидер нации, которая смогла после трех десятков лет восстановить территориальную целостность страны.
В ответ Алиев сказал, что уже имел возможность отвечать на подобный вопрос несколько лет назад, и после этого он не пересмотрел свою позицию.
Продолжая отвечать на вопрос, президент рассказал историю своей страны. В частности, о том, что в период Первой Карабахской войны был для Азербайджана очень сложным, трагичным и с многочисленными жертвами. Постконфликтный период был не менее сложным.
Рассуждая о судьбе своей страны, президент Азербайджана подчеркнул, что какие бы сложности не были на пути важно никогда не сдаваться и никогда не смиряться с нарушением территориальной целостности.
Алиев добавил, что он был президентом Азербайджана 17 лет, прежде, чем вернуть оккупированные территории. Хотя в то же время признал, что вера в справедливость у него практически исчезала.
Еще одним немаловажным фактором президент Азербайджана отметил консолидацию общества.
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