Превосходству РФ над Черным морем подходит конец: в ВМС сделали интригующее заявление

После получения самолетов F-16 Украина сможет бросить вызов доминированию РФ в небе над Черным морем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Reuters" сделал командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Истребитель. Фото: из открытых источников

"F-16 с соответствующим вооружением смогут отбрасывать российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, в частности коридор для гражданских судов, будет почти на 100% защищен", — сказал Неижпапа.

Он также добавил, что Украина хотела бы расширить свой судоходный коридор, который сейчас включает морские перевозки только из трех основных портов Одессы. В частности, планируется добавить порты Николаева и Херсона. Однако, по словам Неижпапы, пока это невозможно, в частности из-за контроля Россией Кинбурнской косы.

По словам командующего ВМС Украины, сейчас гражданские суда сопровождаются патрульными катерами в некоторых районах для защиты от мин, а противовоздушная оборона обеспечивает прикрытие как портов, так и коридоров.

В целом же, благодаря успешной работе украинских морских дронов и ракетных атак, по словам Неижпапы, российские военные корабли не заходят в северо-западную часть Черного моря на площади почти 25 тыс. кв. км.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские воздушные силы после получения первых американских истребителей F-16 могли бы теоретически запускать до дюжины самолетов одновременно. Однако, согласно аналитикам, на которых ссылается издание Kyiv Post, реалии военного времени и подготовка украинских пилотов заставят совершать боевые вылета в меньшем составе.



