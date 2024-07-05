logo

BTC/USD

56437.67

ETH/USD

2985.86

LTC/USD

61.32

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Превосходству РФ над Черным морем подходит конец: в ВМС сделали интригующее заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Превосходству РФ над Черным морем подходит конец: в ВМС сделали интригующее заявление

Командующий ВМС подччеркнул, что Украина с нетерпением ждет F-16

сегодня, 12:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

После получения самолетов F-16 Украина сможет бросить вызов доминированию РФ в небе над Черным морем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Reuters" сделал командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Превосходству РФ над Черным морем подходит конец: в ВМС сделали интригующее заявление

Истребитель. Фото: из открытых источников

"F-16 с соответствующим вооружением смогут отбрасывать российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, в частности коридор для гражданских судов, будет почти на 100% защищен", — сказал Неижпапа.

Он также добавил, что Украина хотела бы расширить свой судоходный коридор, который сейчас включает морские перевозки только из трех основных портов Одессы. В частности, планируется добавить порты Николаева и Херсона. Однако, по словам Неижпапы, пока это невозможно, в частности из-за контроля Россией Кинбурнской косы.

По словам командующего ВМС Украины, сейчас гражданские суда сопровождаются патрульными катерами в некоторых районах для защиты от мин, а противовоздушная оборона обеспечивает прикрытие как портов, так и коридоров.

В целом же, благодаря успешной работе украинских морских дронов и ракетных атак, по словам Неижпапы, российские военные корабли не заходят в северо-западную часть Черного моря на площади почти 25 тыс. кв. км.

Читайте также на портале "Комментарии" — одобрено важное решение: действительно ли первые F-16 уже на пути в Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские воздушные силы после получения первых американских истребителей F-16 могли бы теоретически запускать до дюжины самолетов одновременно. Однако, согласно аналитикам, на которых ссылается издание Kyiv Post, реалии военного времени и подготовка украинских пилотов заставят совершать боевые вылета в меньшем составе.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости