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Премьер Эстонии рассказала, обсуждает ли НАТО отправку войск в Украину

Кая Каллас отреагировала на заявления бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена, заявившего о возможной отправке войск НАТО в Украину.

сегодня, 12:01
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Автор:

Slava Kot

Премьер Эстонии Кайя Каллас отрицает информацию о переговорах между странами НАТО по отправке своих войск в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ERR.

Премьер Эстонии рассказала, обсуждает ли НАТО отправку войск в Украину

Премьер Эстонии Кая Каллас. Фото из открытых источников

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что члены военного альянса рассматривают возможность отправить свои войска в Украину. Такой сценарий, по мнению Расмуссена, возможен, если Украина не получит гарантий на июльском саммите НАТО.


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Премьер Эстонии Кая Каллас отреагировала на такие слова Расмуссена.

"Все государства оказывают ту или иную помощь Украине. Но ни одна страна не выразила желания вмешиваться в эту войну, отправлять на нее своих военных, я о таких планах не слышала", — сказала Кая Каллас.

Напомним, что Андерс Расмуссен указал на Польшу, как страну, которая может первой отправить свои войска на помощь Украине. По словам бывшего генсека НАТО к Польше, впоследствии присоединились и военные из стран Балтии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев пригрозил запуском ракет по Европе. Таким образом, российский политик ответил на информацию о возможном введении войск НАТО в Украину. Медведев критикуя такие идеи Расмуссена назвал его "не очень умным человеком", впавшим в "безумие".

Также "Комментарии" писали, что Риши Сунак встретится с Байденом, чтобы убедить американского президента в одобрении британского кандидата нового руководителя НАТО. Между тем, один из кандидатов на генерального секретаря НАТО объявил, что не будет вести борьбу за этот пост. Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают в конце сентября.



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Источник: https://rus.err.ee/1609001993/kallas-o-zajavlenii-rasmussena-ni-odna-strana-ne-zajavljala-ob-otpravke-svoih-voennyh-v-ukrainu
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