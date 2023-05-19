Премьер Британии обратился к Путину по поводу войны в Украине

Западные союзники непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину и в дальнейшем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на полях саммита G7 в японской Хиросиме в интервью "Sky News" сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Риши Сунак. Фото: из открытых источников

"Россия должна знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину не только здесь и сейчас, предоставляя ей ресурсы, необходимые для защиты, но и в долгосрочной перспективе", – отметил британский премьер.

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Президенту РФ Владимиру Путину Сунак адресовал "прямое" сообщение и подчеркнул: "Мы никуда не уйдем".

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