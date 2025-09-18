Прекратит ли Путин войну, если ему отдать Краматорск

Президент США Трамп продолжает время от времени намекать, что украинскому президенту Зеленскому придется пойти на сделку. Тем самым идут намеки на некоторые уступки, которые нужно будет сделать Украине. В то же время западные аналитики говорят, если Путину отдать Краматорску, тот закончит войну. На самом деле все это полная чушь, потому что Путин ведет войну не за территории, за уничтожение Украины. Такое мнение высказали нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Если отдать Краматорской России, война не закончится. Территориальные уступки не заставят Путина прекратить наступательные действия. Этот вариант существует только в главе американского президента и основывается на его собственном понимании разговоров с российским диктатором. При этом сам Путин говорит прямо противоположное. Он продолжает воевать и убивать. Более того, с прошлой недели Путин испытывает, насколько НАТО способна отвечать на российскую гибридную агрессию. А ответ НАТО мы все увидели", – отметил нардеп.

Николай Княжицкий объясняет, что Украине никто не предлагает отдать Краматорск в обмен на мир. Зато предлагают просто отдать Краматорск и многие другие украинские города под российскую оккупацию. А до этого еще длинный перечень требований, сводящихся к так называемым "первопричинам конфликта". И без всяких гарантий, что после этого наступит мир.

"Понятно, что Краматорск никогда не входил в "первопричины конфликта". Это не ради этого города все начиналось. Это не война на территории, что неоднократно доказано на практике не только российскими танками под Киевом, Херсоном или Харьковом, но и российскими дронами над Польшей", – отметил политик.

По его словам, нынешняя позиция Путина такова: любое соглашение по Украине он подпишет только после победы России. Поэтому он будет воевать дальше, и ему не нужны встречи с Зеленским для этого. Все разговоры о том, что якобы "окончательное решение будет за Верховной Радой и Кабмином", фактически зависимые от Офиса президента, лишены практического смысла. Нардеп отмечает, что Путину не нужно соглашение – ему нужна чистая военная победа над Украиной, которая поддержит его силу перед европейцами и создаст простор для дальнейшей агрессии против Европы. Краматорск здесь ни при чем.

