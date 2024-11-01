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Прекращении огня и переговоры: в США ответили, действительно ли Путин готов сделать паузу

Аналитики ISW по-прежнему считают, что Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность

сегодня, 07:22
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин демонстрирует свою незаинтересованность в прекращении огня путем переговоров и продолжает стремиться уничтожить украинскую государственность. Это для Путина сегодня остается ключевой целью. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Прекращении огня и переговоры: в США ответили, действительно ли Путин готов сделать паузу

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Путин продолжает давать понять, что он не заинтересован в прекращении огня путем переговоров и стремится достичь своей цели — уничтожить украинскую государственность", – отмечают аналитики ISW.

Эксперты вспоминают новость агентства Bloomberg, которое сообщило 30 октября, что президент Сербии Александар Вучич в начале октября 2024 года впервые за два с половиной года разговаривал с Путиным. Вучич рассказал, что поднял тему прекращения огня в Украине, на что Путин ответил, что Россия выполнит все цели своей "специальной военной операции" в Украине, которые, по оценкам ISW, равнозначны уничтожению украинской государственности и власти.

Эксперты напоминают, что Путин открыто отверг любое прекращение огня путем переговоров во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля, утверждая, что прекращение огня позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться.

"Прекращение огня путем переговоров на нынешних линиях и при нынешних обстоятельствах пойдет только на пользу России и даст Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации российского общества против Украины, а российским военным — время на отдых и восстановление, вероятно, перед осуществлением будущего наступления на Украину", – считают американские аналитики.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-31-2024
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