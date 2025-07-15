Прекращение войны России в Украине: с кем у Рубио состоялся важный разговор

Госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании подчеркнул, что приоритетом президента США Дональда Трампа остается прекращение войны России в Украине путем долгосрочного урегулирования через переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Госдепа США.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

В сообщении отмечается, что Рубио провел переговоры с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании по укреплению стабильности на Ближнем Востоке и обеспечению того, чтобы Иран не разрабатывал и не получал ядерное оружие.

Кроме того, в отношении войны между РФ и Украиной Рубио подчеркнул, что приоритетом Трампа остается прекращение войны путем долгосрочного урегулирования с помощью переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после чего прокомментировал журналистам, успел ли уже сообщить о деталях разговора президенту США Дональду Трампу.

По словам Рубио, в ходе встречи Лавров представил новые предложения по прекращению войны в Украине. Госсекретарь подтвердил, что уже передал эту информацию главе Белого дома.

Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Марко Рубио сообщил о якобы новой инициативе России по прекращению войны в Украине. По его словам, Кремль во время переговоров в Малайзии озвучил альтернативное видение завершения конфликта.

Рубио сделал это заявление после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Он отметил, что Москва якобы представила "новый и отличный подход" к прекращению войны, но воздержался от конкретики.

В ответ на это российский министр иностранных дел Сергей Лавров не подтвердил слова Рубио. Вместо этого он заявил, что Россия не меняла свою позицию по поводу войны, и на переговорах лишь повторила известные принципы.



