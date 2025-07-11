Лавров поразил реакцией на заявление Рубио о войне в Украине: детали

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о якобы новой инициативе России по прекращению войны в Украине. По его словам, Кремль во время переговоров в Малайзии озвучил альтернативное видение завершения конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

Рубио сделал это заявление после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Он отметил, что Москва якобы представила "новый и отличный подход" к прекращению войны, но воздержался от конкретики.

В ответ на это российский министр иностранных дел Сергей Лавров не подтвердил слова Рубио. Вместо этого он заявил, что Россия не меняла свою позицию по поводу войны, и на переговорах лишь повторила известные принципы.

" Как говорил Дональд Трамп: "Да я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов". Есть вещи, о которых публично не говорят. Да, Украина была в центре обсуждения", — туманно прокомментировал Лавров.

Напомним, встреча между Лавровым и Рубио длилась менее часа. По ее итогам американское чиновник также упомянул о возможности введения новых санкций против РФ и обсуждении потенциальной "дорожной карты" урегулирования конфликта.

В то же время в Министерстве иностранных дел России заявили, что разговор был "откровенным" и касался не только Украины, но и ситуации вокруг Ирана, Сирии и других геополитических вопросов.

Как уже писали "Комментарии", бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставки вооружения союзным странам НАТО с четким условием: передавать это вооружение Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и европейских чиновников.