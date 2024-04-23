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Прекращение предоставления консульских услуг называют возмутительным. Нужна реакция омбудсмена

Решение министерства иностранных дел прекратить предоставление консульских услуг мужчинам возмутительно, отметила в Фейсбуке адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, оно приведет к проблемам, поэтому ожидает реакции омбудсмена

23 апреля 2024, 16:05
Автор:
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Ткачик Олеся
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о том, что в консульствах перестанут оказывать услуги мужчинам в возрасте 18-60 лет. При этом Даря Тарасенко такие действия называет возмутительными, поскольку министерство не предложило никакой альтернативы, а также условий, выполнение которых позволило получить услуги.

Прекращение предоставления консульских услуг называют возмутительным. Нужна реакция омбудсмена

Мобилизация в Украине

То есть, подчеркивает адвокат, мужчины даже имеющие военно-учетные документы и оформленную отсрочку не смогут заказать загранпаспорта, стать на консульский учет, оформить доверенность или завещание, зарегистрировать рождение ребенка за границей и т.д.

"Считаю такое решение возмутительным. Закон, в ожидании которого эти процессы поставлены на паузу, вступит в силу только 18 мая. Соответствующие подзаконные нормативно правовые акты также не приняты. Никаких условий, которые должны выполнить мужчины для получения консульской услуги, не предлагается",
– заявила адвокат.

Кроме того, она добавила, что действительно исполнить обязанность и стать на военный учет за границей мужчины теперь тоже не могут. По ее словам, для этого сначала необходимо встать на консульский учет, а это, как известно, является консульской услугой, поставленной на паузу. То есть, добавляет Тарасенко, получился некий замкнутый круг.

Адвокат добавила, что она ожидает реакции омбудсмена Дмитрия Лубинца по поводу инициатив министерства иностранных дел.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряде консульств перестали предоставлять услуги украинским мужчинам, которые по возрасту подлежат мобилизации. Эту информацию подтвердил глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, сбежавший из страны человек не может ожидать, что государство будет предоставлять ему услуги.




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Источник: https://www.facebook.com/advocat.tarasenko/posts/pfbid02LsWaosMS1euesBCkpw7GBui5Bz5H214hynyDsFDgGzoWZPjRvmnTqqot5iFMK5SYl
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