Прекращение огня не продержится и дня: в США указали на важный нюанс

Пока не будут предложены надежные механизмы мониторинга в случае соглашения о прекращении огня в Украине или мирного соглашения, говорить об эффективности таких шагов не приходится. К тому же пока совершенно непонятно, какие механизмы такого мониторинга может предложить Запад. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW).

Переговоры. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание, что чиновники путинского режима в своих комментариях отражают постоянное неприятие Кремлем заявленного подхода президента Трампа об установлении режима прекращения огня, а затем ведения переговоров по более широкому мирному соглашению, а также преданность Кремля целям войны, которые несовместимы с целью Трампа по достижению длительного мира в Украине.

Эксперты отмечают, что любое потенциальное соглашение о прекращении огня или мирное соглашение должно включать надежные механизмы мониторинга, учитывая постоянные попытки россиян представить Украину стороной, нарушающей прекращение огня по энергетической инфраструктуре без предоставления доказательств этих ударов.

"Остается непонятным, какие механизмы мониторинга Запад мог бы использовать для обеспечения соблюдения и отслеживания потенциального прекращения огня, и согласился бы Кремль на такие механизмы", – отмечают в ISW.

Эксперты отмечают, что российские официальные лица используют отсутствие четких и понятных условий прекращения огня и используют отсутствие независимых механизмов мониторинга, чтобы заполнить информационное пространство необоснованными заявлениями о якобы нарушении Украиной режима прекращения огня.

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