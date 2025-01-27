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Прекращение огня на 30-60 дней и гарантии безопасности от Запада: эксперт указал на значительные риски для Украины

Для Украины важно отстаивать гарантии безопасности при прекращении огня, обязательно вовлекая Европу в процесс переговоров.

сегодня, 10:55 comments1501
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Клименко Елена

На Западе обсуждают возможность введения временного прекращения огня в Украине на срок от 30 до 60 дней без предварительных условий, чтобы в течение этого времени работать над проектом мирного соглашения. Однако вероятность того, что российский правитель Владимир Путин согласится на такой вариант и будет соблюдать его, выглядит маловероятной

Прекращение огня на 30-60 дней и гарантии безопасности от Запада: эксперт указал на значительные риски для Украины

Война в Украине. Фото: УНИАН

Как известно, в настоящее время между администрацией Дональда Трампа и Европой продолжаются переговоры по предоставлению гарантий безопасности и возможности введения миротворцев.

Позиция Украины, которую неоднократно выражал президент Владимир Зеленский, заключается в том, что гарантии безопасности должны быть предоставлены еще во время прекращения огня. Если этого не произойдет, возникнет серьезная опасность. Путин часто использует тактику "ни мира, ни войны" — он может имитировать переговоры, при этом не прекращая боевые действия. Также не исключено, что он будет соблюдать их лишь на короткий срок, пока не найдет повод для новых атак.

Лесной подчеркнул, что для Украины важно отстаивать гарантии безопасности при прекращении огня, обязательно вовлекая Европу в процесс переговоров, ведь она может оказаться в стороне и быть не включенной в решение.

"Если будет подписано мирное соглашение, миротворцы будут только следить за его исполнением, но их роль ограничится только контролем", — отметил политолог.

"Комментарии" уже писали, что в России готовы обсуждать гарантии безопасности, однако с ультимативной позиции Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров на пресс-конференции подтвердил готовность к диалогу о гарантиях безопасности.



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Источник: https://24tv.ua/garantiyi-bezpeki-dlya-ukrayini-yakimi-naspravdi-voni-mayut-buti_n2738526
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