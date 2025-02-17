Прекращение огня на 20 апреля или 9 мая: в Раде объяснили, когда отменят мобилизацию

Обсуждение вариантов завершения горячей фазы войны, о которых говорят и украинские, и западные, и российские топ-чиновники, дает надежду на отмену военного положения и мобилизации. Однако народный депутат Федор Вениславский отрицал такую возможность.

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В эфире Радио Свобода он объяснил, почему мобилизацию и военное положение продолжат даже после прекращения боевых действий. По его словам, главная причина его введения никуда не денется – угроза со стороны РФ не минует.

“Прекращение огня не означает отмены военного положения. Отмена военного положения может быть тогда, когда исчезнут угрозы, предусмотренные законом о правовом режиме военного положения. А сам факт прекращения огня, временное прекращение точно не устраняет угрозы, которые послужили во введении правового режима военного положения”, — подчеркнул он.

На вопрос журналистки, что президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения огня на 20 апреля или 9 мая, когда будет отмена военного положения, нардеп не смог указать сроки.

Он подчеркнул, что прекращение огня не будет означать, что Россия отвела свои войска временно оккупированных территорий, или что Россия отвела свои средства поражения, которые не будут наносить удары по Украине.

"То есть, учитывая психическое состояние Путина, я думаю, мы можем ожидать любого развития событий, поэтому здесь без каких-либо гарантий того, что это будет иметь следствие долговременный мир, я не думаю, что может быть отменено военное положение", — заверил нардеп.

По его словам, сроки отмены военного положения зависят от многих обстоятельств, от переговоров, от того, на каких договоренностях сойдутся переговорные стороны.

Напомним, что в Германии, как писал портал "Комментарии", указали, когда можно отправить европейские войска в Украину.



