logo

BTC/USD

68693.60

ETH/USD

3486.27

LTC/USD

99.56

USD/UAH

39.45

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Представителям власти верить нельзя. Что смущает нардепов в законопроекте о мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Представителям власти верить нельзя. Что смущает нардепов в законопроекте о мобилизации

Оборонный комитет рассмотрел законопроект о мобилизации и, вероятно, он будет вынесен на рассмотрение ВР в середине апреля. Однако нардепы рекомендуют коллегам быть внимательными, чтобы исключенные ранее правки не были включены снова

сегодня, 18:23
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

На прошлой неделе оборонный комитет рассмотрел все более 4000 поправок, которые были внесены в законопроект о мобилизации. Как предположил народный депутат Роман Костенко, это означает, что в середине апреля правительственный законопроект может быть вынесен на голосование в сессионный зал. При этом неизвестно, как долго его будут рассматривать народные избранники.

Представителям власти верить нельзя. Что смущает нардепов в законопроекте о мобилизации

Мобилизация в Украине

Как отметил Костенко, возможно, ранее отклоненные правки будут снова внесены в законопроект, поэтому конечное слово все-таки будет за народными депутатами.

При этом народный депутат добавил, что законопроект о мобилизации вступит в силу через месяц после его принятия. Кроме того, под него нужно разработать подзаконную базу. Именно поэтому, добавил Костенко, этот год можно будет считать годом мобилизации.

Вместе с тем, как отметил в эфире "Эспрессо" нардеп Дмитрий Разумков, предположительно, законопроект о мобилизации будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады 10-11 апреля. При этом он добавил, что мобилизацию в Украине разрешат с 25 лет.

Кроме того, по его словам, все же очень тщательно следует следить за вопросом мобилизации 18-летних. Как подчеркивает нардеп, хотя власти уверяют, что такого не произойдет, молодые люди до 25 лет мобилизованы на фронт не будут, все же власти нет веры.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине возник скандал вокруг того, что на фронт могут быть мобилизованы 18-летние ребята. После широкого резонанса, в Верховной Раде сообщили , что мобилизовать на фронт молодых людей до 25 лет не будут, только по их собственному желанию. Там отметили, если молодые люди пройдут военную подготовку, их будут брать на учет в ТЦК, но на фронт не будут призывать.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zakonoproekt-pro-mobilizatsiyu-razumkov-nazvav-peredbacheni-dokumentom-vikovi-obmezhennya-ta-ymovirni-dati-rozglyadu
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости