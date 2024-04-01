Представителям власти верить нельзя. Что смущает нардепов в законопроекте о мобилизации

На прошлой неделе оборонный комитет рассмотрел все более 4000 поправок, которые были внесены в законопроект о мобилизации. Как предположил народный депутат Роман Костенко, это означает, что в середине апреля правительственный законопроект может быть вынесен на голосование в сессионный зал. При этом неизвестно, как долго его будут рассматривать народные избранники.

Мобилизация в Украине

Как отметил Костенко, возможно, ранее отклоненные правки будут снова внесены в законопроект, поэтому конечное слово все-таки будет за народными депутатами.

При этом народный депутат добавил, что законопроект о мобилизации вступит в силу через месяц после его принятия. Кроме того, под него нужно разработать подзаконную базу. Именно поэтому, добавил Костенко, этот год можно будет считать годом мобилизации.

Вместе с тем, как отметил в эфире "Эспрессо" нардеп Дмитрий Разумков, предположительно, законопроект о мобилизации будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады 10-11 апреля. При этом он добавил, что мобилизацию в Украине разрешат с 25 лет.

Кроме того, по его словам, все же очень тщательно следует следить за вопросом мобилизации 18-летних. Как подчеркивает нардеп, хотя власти уверяют, что такого не произойдет, молодые люди до 25 лет мобилизованы на фронт не будут, все же власти нет веры.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине возник скандал вокруг того, что на фронт могут быть мобилизованы 18-летние ребята. После широкого резонанса, в Верховной Раде сообщили , что мобилизовать на фронт молодых людей до 25 лет не будут, только по их собственному желанию. Там отметили, если молодые люди пройдут военную подготовку, их будут брать на учет в ТЦК, но на фронт не будут призывать.