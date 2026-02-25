Представитель Кремля в ООН Небензя назвал себя украинцем: его жестко поставили на место

Во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал заявление, вызвавшее резкую реакцию со стороны украинской дипломатии. Небензя утверждал, что он якобы является украинцем по происхождению, ведь родился в Запорожье, а также уверял, что украинцы и россияне — это одна нация, между ними нет существенной разницы.

Фото: из открытых источников

Эти слова сразу вызвали критику украинской стороны. Заместитель министра иностранных дел Украины Марианна Беца решительно опровергла утверждение российского дипломата, назвав их откровенной манипуляцией и элементом российской пропаганды. Она подчеркнула, что Украина никогда не была и не будет являться частью одной нации с Россией.

"Господин Небензя, вы не украинец и не стоит выдавать себя за таким", — подчеркнула Беца.

Она добавила, что попытки России переписать историю и навязать общую национальную идентичность являются частью более широкой дезинформации. По ее словам, подобные заявления показывают системный характер российской пропаганды, направленной на легитимизацию агрессивных действий Москвы.

Беца также обратила внимание на существенные отличия между двумя государствами. Украина, по ее словам, — демократическая, европейская страна со свободами и суверенитетом, тогда как Россия является авторитарным государством, развязавшим войну, совершающим военные преступления и геноцид против украинцев. Она отметила, что подобные высказывания представителей Кремля – попытка скрыть реальность агрессии и легитимизировать аннексии и военные преступления.

