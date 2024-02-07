Предшественник Герасимова признал провал армии РФ в Украине

Бывший глава Генерального штаба ВС РФ Юрий Балуевский признал провал в Украине российской артиллерии, ракетных систем, танков и авиации.

Балуевский признал слабость российского вооружения. Фото из открытых источников

По словам предшественника Валерия Герасимова, российская государственная программа вооружений, стоимость которой составила 20 трлн рублей за 10 лет, не смогла преодолеть отставание российского оружия от западного. В частности, отметил он, в войне против Украины свою неэффективность показали российская артиллерия, ракетные системы, танки и авиация.

По словам Юрия Балуевского, российская артиллерия и ракетные комплексы существенно уступают западному. В то же время он подчеркнул, что артиллерия снова стала определяющим фактором боя, а важное значение для успеха операции имеет количество выпущенных снарядов.

Также предшественник Герасимова рассказал, что война в Украине продемонстрировала уязвимость танков на поле боя, поскольку они оказались "мишенью, которую легко обнаружить и поразить".

Кроме того, добавил Юрий Балуевский, неэффективной оказалась российская авиация, поражаемая ПВО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский президент Джо Байден назвал Дональда Трампа главным инициатором, который блокирует утверждение Конгрессом США новой макрофинансовой помощи Украине. Во время обращения в Конгресс США Байден заявил, что конгрессмены достигли двухпартийной договоренности по голосованию за законопроект, содержащий "самую справедливую, самую гуманную реформу миграционной системы и самые жесткие меры по защите границы", однако не могут принять его из-за Трампа.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что весной Россия планирует начать новое наступление. В настоящее время РФ проводит операции, являющиеся тактической подготовкой к началу такого наступления, убежден бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Йиржи Шедиви. По словам экс-главы Генштаба Чехии, для весеннего наступления россияне подготовили 60 тысяч военных и технику.

