logo

BTC/USD

43553.12

ETH/USD

2410.88

LTC/USD

68.36

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Предшественник Герасимова признал провал армии РФ в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Предшественник Герасимова признал провал армии РФ в Украине

Российское вооружение оказалось неэффективным против западной техники

сегодня, 20:19
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Бывший глава Генерального штаба ВС РФ Юрий Балуевский признал провал в Украине российской артиллерии, ракетных систем, танков и авиации.

Предшественник Герасимова признал провал армии РФ в Украине

Балуевский признал слабость российского вооружения. Фото из открытых источников

По словам предшественника Валерия Герасимова, российская государственная программа вооружений, стоимость которой составила 20 трлн рублей за 10 лет, не смогла преодолеть отставание российского оружия от западного. В частности, отметил он, в войне против Украины свою неэффективность показали российская артиллерия, ракетные системы, танки и авиация.

По словам Юрия Балуевского, российская артиллерия и ракетные комплексы существенно уступают западному. В то же время он подчеркнул, что артиллерия снова стала определяющим фактором боя, а важное значение для успеха операции имеет количество выпущенных снарядов.

Также предшественник Герасимова рассказал, что война в Украине продемонстрировала уязвимость танков на поле боя, поскольку они оказались "мишенью, которую легко обнаружить и поразить".

Кроме того, добавил Юрий Балуевский, неэффективной оказалась российская авиация, поражаемая ПВО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский президент Джо Байден назвал Дональда Трампа главным инициатором, который блокирует утверждение Конгрессом США новой макрофинансовой помощи Украине. Во время обращения в Конгресс США Байден заявил, что конгрессмены достигли двухпартийной договоренности по голосованию за законопроект, содержащий "самую справедливую, самую гуманную реформу миграционной системы и самые жесткие меры по защите границы", однако не могут принять его из-за Трампа.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что весной Россия планирует начать новое наступление. В настоящее время РФ проводит операции, являющиеся тактической подготовкой к началу такого наступления, убежден бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Йиржи Шедиви. По словам экс-главы Генштаба Чехии, для весеннего наступления россияне подготовили 60 тысяч военных и технику.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/19084
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости