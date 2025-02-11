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Предотвратить ядерную войну можно единственным способом: Европу предупредили о темных временах

Снайдер считает, что стойкое сопротивление Украины российскому агрессору фактически спасло мир от возможного погружения в "более опасный и тоталитарный" мир.

11 февраля 2025, 16:50
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Клименко Елена

Единственный путь во избежание ядерной войны в ближайшем будущем — обеспечить победу Украины в борьбе с Россией. В противном случае Европу и мир ждут темные времена. Такое мнение высказал американский историк и популяризатор науки Тимоти Снайдер, цитируемый "Радио Свобода".

Предотвратить ядерную войну можно единственным способом: Европу предупредили о темных временах

Фото: 24 Канал

Снайдер отметил важность того, чтобы Запад не подвергался ядерному шантажу России. Он отметил, что если другие страны увидят, что такой блеф имеет эффект, они могут стремиться получить собственное ядерное оружие для защиты и сдерживания других государств.

"Во избежание ядерной войны необходимо, чтобы Украина выиграла. Если она проиграет, это даст миру сигнал, что страны с ядерным оружием будут доминировать в обычных войнах. И единственный способ остановить такие войны — это самому иметь ядерное оружие", — заявил Снайдер.

Историк также считает, что стойкое сопротивление Украины российскому агрессору фактически спасло мир от возможного погружения в "более опасный и тоталитарный" мир.

"Мы уже три года находимся в 1938 году, и это украинцы удерживают нас там. Они не дают нам попасть в 1939 год. Но если мы откажемся от поддержки, если позволим им проиграть, мы можем ожидать значительно большого конфликта", — пояснил он, проводя параллели с событиями перед Второй мировой войной.

Портал "Комментарии" уже писал, что процесс вступления в НАТО долгосрочный, и пока Украина не является членом Альянса, она должна полагаться на собственные силы для защиты. Украинская оборонная промышленность нуждается в создании подземной инфраструктуры и увеличении производства оружия. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отвечая на вопрос, как Украина может себя защитить без ядерного оружия и вне НАТО.



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