Правительство расширило полномочия военкоматов: как теперь будут выдавать повестки в Украине

Недавно Кабмин расширил полномочия военкоматов. Теперь им разрешено вручать повестки мужчинам независимо от их места взятия на учет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на соответствующее постановление №318 .

Кабмин расширил полномочия военкоматов (фото из открытых источников)

Известно, что военнообязанные должны были посещать военкомат, где они были зарегистрированы, а не там, где они фактически находятся.

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