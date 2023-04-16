Правительство расширило полномочия военкоматов: как теперь будут выдавать повестки в Украине

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Лиля Воробьева
Недавно Кабмин расширил полномочия военкоматов. Теперь им разрешено вручать повестки мужчинам независимо от их места взятия на учет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на соответствующее постановление №318 .
Кабмин расширил полномочия военкоматов (фото из открытых источников)
Известно, что военнообязанные должны были посещать военкомат, где они были зарегистрированы, а не там, где они фактически находятся.
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В постановлении говорится, что военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и призывать:
В документе говорится, что исключение будут иметь — военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.
Кроме того, представители ТЦК не будут заниматься подготовкой и ведением территориальной обороны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известному актеру пришла повестка. Актер Тарас Цымбалюк сообщил, что ему пришла повестка. Такое известие его не радует, потому что он не военный специалист. Как он утверждает, пошел бы защищать свою страну, если бы что-то умел. Также актер заявил, что уверенно воспринял бы это известие, когда был уверен, что сначала он будет учиться, а позже его отправят на линию огня. Но сразу оказаться на передовой, не имея никакой подготовки, как он утверждает, трэш. Важно, что Тарас Цымбалюк — ставший известным 33-летний отечественный актер, снявшись в ролях в известных сериалах "Крипосна" и "Поймать Кайдаша".
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