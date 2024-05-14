Правительство, несмотря на войну, поддерживает больше не ВСУ, а асфальтоукладчиков

На Харьковском направлении не произошло никаких катастрофических событий, заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, оккупанты продолжают стратегию раздергивания наших резервов. К Запорожскому, Кураховскому, Часово Ярскому и Лиманскому направлению они добавили свежий — Волчанский. При этом он добавил, что скоро на Сумщине появится следующий.

Юрий Луценко

Почему это опасно? Ибо силы врага стабильно увеличиваются. А наша мобилизация через политические игры власти – явно неадекватна уровню угрозы",

– добавил Луценко.

Кроме того, он не поддержал массовых криков об измене из-за отсутствия фортификаций в зоне пограничных боев. По его словам, действительно, главный рубеж обороны не должен быть размещен вплотную к границе.

„Но! Правда в том, что на всем пространстве между границей и фортификациями должна была быть создана полоса обеспечения рубежа обороны. Это – минные поля, противотанковые рвы и главное – огневое поражение этой полосы",

— отметил Луценко и предположил, что, очевидно, таких минных полей нет, поскольку видео с Харьковского направления демонстрируют, как оккупанты не скрываясь, группами по 10-15-30 человек открыто гуляют по Украине.

"И это – предмет для ответственности военных. Если бы мое подразделение аэроразведки под Бахмутом в 2023 году увидело такие открытые группы оккупантов — жить им было бы пару минут",

– добавил Луценко.

По его словам, под Волчанском этого не произошло, потому что там военные не получают дроны.

При этом политик подчеркнул, что события под Волчанском демонстрируют, что власти так и не сделали выводов из собственной безответственной политики перед войной, когда десятки миллиардов долларов уходили не на ВСУ, а в асфальт.

"Только в последний год перед войной туда зарыли 13 млрд долларов!"

– добавил Луценко.

При этом он добавил, что необходимо обратить внимание на приоритеты: за два года войны правительство выделило 1,6 млрд долларов на содержание и ремонт дорог и 1 млрд долларов на фортификации. Сразу видно, кто ближе к телу – ВСУ или асфальтоукладчики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Волчанск может стать местом первого великого сражения во время нового наступления оккупантов.