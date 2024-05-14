Правительство, несмотря на войну, поддерживает больше не ВСУ, а асфальтоукладчиков

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Ткачик Олеся
На Харьковском направлении не произошло никаких катастрофических событий, заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, оккупанты продолжают стратегию раздергивания наших резервов. К Запорожскому, Кураховскому, Часово Ярскому и Лиманскому направлению они добавили свежий — Волчанский. При этом он добавил, что скоро на Сумщине появится следующий.
Юрий Луценко
Кроме того, он не поддержал массовых криков об измене из-за отсутствия фортификаций в зоне пограничных боев. По его словам, действительно, главный рубеж обороны не должен быть размещен вплотную к границе.
По его словам, под Волчанском этого не произошло, потому что там военные не получают дроны.
При этом политик подчеркнул, что события под Волчанском демонстрируют, что власти так и не сделали выводов из собственной безответственной политики перед войной, когда десятки миллиардов долларов уходили не на ВСУ, а в асфальт.
При этом он добавил, что необходимо обратить внимание на приоритеты: за два года войны правительство выделило 1,6 млрд долларов на содержание и ремонт дорог и 1 млрд долларов на фортификации. Сразу видно, кто ближе к телу – ВСУ или асфальтоукладчики.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Волчанск может стать местом первого великого сражения во время нового наступления оккупантов.
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