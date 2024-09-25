Правила мобилизации некоторых категорий украинцев изменились: в ВСУ озвучили нюансы

Командование Сухопутных войск ВСУ уточнило правила мобилизации некоторых категорий украинцев. Решения были доведены до воинских частей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Сухопутных войск.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"С целью учета потребностей и задач по комплектованию личным составом подразделений Сил обороны и в соответствии с нормами действующего законодательства, Командованием Сухопутных войск уточнены некоторые вопросы по призыву за мобилизацией военнообязанных граждан отдельных категорий", — говорится в сообщении.

В ВСУ пояснили, решения были приняты, в том числе, чтобы снизить общественное напряжение. Эти решения были оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей для служебного пользования. Это означает, что детали изменений публично не будут разглашаться.

"Однако органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера. Эти меры предпринимаются не просто так, ведь свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника в оценке наших ресурсов и планов", — добавляют в Сухопутных войсках.

При этом в ВСУ подчеркивают, что каждый гражданин от 18 до 60 лет может добровольно присоединиться к войску.

Читайте также на портале "Комментарии" — военный Илья Кротенко раскритиковал заявление нардепа, члена оборонного комитета от патриотической политической силы, который отметил, что ВР не может определить сроки службы, потому что не кем заменить военных на фронте.

"Господин депутат откровенно лжет. Мы же не слепые и уже не 2022 год, когда мы могли не видеть родных и ничего кроме прифронтовых городов-призраков по 8-12 месяцев. Есть отпуска и увольнения, есть возможность бывать в Киеве и других крупных городах. И знаете, что я там вижу? Вижу мужчин официантов, барменов, барберов, швейцаров, фитнес-тренеров и других. У нас сотни тысяч мужчин работают в сфере некритически важного обслуживания. Или меня кто-то будет убеждать, что наличие швейцара на входе в гостиницу или ресторан критически важно? Может ли официант или фитнес-тренер критически важной работой?", – спрашивает военный.



