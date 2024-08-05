Позиция Путина не предполагает проведение переговоров о мире: когда она изменится

Отсутствуют условия для переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией. Продолжающееся уже несколько месяцев обсуждение перспектив таких переговоров зашло в тупик, заявил политолог Александр Морозов в интервью Главреду.

Переговоры Украины и РФ

"На мой взгляд, наоборот, сейчас мы видим ситуацию, когда продолжающееся уже три-четыре месяца обсуждение перспектив каких-то, даже предварительных переговоров, зашло в тупик. Попытки прощупать почву показали, что их проведение невозможно. Все стороны, которые могли бы выступить в качестве посредников, заявили, что условий для переговоров нет. Об этом свидетельствуют результаты миссии Орбана и заявление МИД Китая по итогам визита Кулебы", – сказал Морозов.

Эксперт отметил, что все будут продолжать активно говорить о поддержке мирных переговоров. Однако, по словам политолога, очевидно, что возможностей для их проведения нет.

Более того, по его мнению, до конца года переговоров не последует. Политолог предположил, что возможно, когда будет новая администрация США, появятся шаги в этом направлении. Однако, по словам Морозова, это произойдет не раньше марта-мая 2025 года. При этом эксперт подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин сейчас занимает позицию, не предусматривающую переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время вряд ли состоятся, а распространение информации о возможных переговорах связано с избирательной кампанией в США и возможными последствиями ее результатов. Украина в этой ситуации вынуждена удерживать лидерство по вопросам дипломатии и урегулированию российско-украинской войны.



