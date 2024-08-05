Позиция Путина не предполагает проведение переговоров о мире: когда она изменится

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Ткачик Олеся
Отсутствуют условия для переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией. Продолжающееся уже несколько месяцев обсуждение перспектив таких переговоров зашло в тупик, заявил политолог Александр Морозов в интервью Главреду.
Переговоры Украины и РФ
Эксперт отметил, что все будут продолжать активно говорить о поддержке мирных переговоров. Однако, по словам политолога, очевидно, что возможностей для их проведения нет.
Более того, по его мнению, до конца года переговоров не последует. Политолог предположил, что возможно, когда будет новая администрация США, появятся шаги в этом направлении. Однако, по словам Морозова, это произойдет не раньше марта-мая 2025 года. При этом эксперт подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин сейчас занимает позицию, не предусматривающую переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время вряд ли состоятся, а распространение информации о возможных переговорах связано с избирательной кампанией в США и возможными последствиями ее результатов. Украина в этой ситуации вынуждена удерживать лидерство по вопросам дипломатии и урегулированию российско-украинской войны.
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