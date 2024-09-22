Пойдут ли оккупанты на Днепр: сколько войск должны для этого собрать

Наступление российских захватчиков на Покровском направлении ставит под угрозу ударов Днепр и всю Днепропетровскую область, об этом во время чата на Главреде заявил азербайджанский военный аналитик и эксперт в области обороны и безопасности Агиль Рустамзаде.

Днепр

По мнению эксперта, если оккупанты смогут захватить Покровск, то, вероятно, усилят обстрелы новых территорий. Впрочем, Рустамадзе все же считает, что пока нет угрозы, что россияне начнут наступление на Днепр.

Эксперт подчеркнул, что оккупанты могли бы пробить оборону украинских защитников и пойти дальше на Днепр, если бы собрали группировку численностью не менее 100-200 тысяч оккупантов. Впрочем, подчеркнул Рустамадзе, пока оккупанты не имеют такой группировки на этом направлении.

"Мы не видим группировку российских войск, которая смогла бы большим бронированным кулаком пробить оборону и подойти к Днепру... Возможности и опции подойти к Днепру в русской армии я не видел месяц назад, не вижу ее сейчас, не появится она в России и через две недели", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские эксперты неоднократно говорили о том, что Днепр окажется под угрозой, если российские захватчики смогут захватить Покровск.

Кроме того, эксперты говорили о том, что существует большой риск, что Россия в случае захвата всего Донбасса попытается построить буферные зоны в Днепропетровской и Харьковской областях. Даже если россияне зайдут на 5-10 квадратных километров в Днепропетровскую область, то Кремль уже получит стимул говорить о том, что его войска, мол, хотят теперь оккупировать еще и Днепр. Это стало бы ударом и для Украины, ведь тогда война расширилась бы и на Днепропетровскую область.



