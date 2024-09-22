logo

BTC/USD

62631.39

ETH/USD

2572.90

LTC/USD

67.09

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

46.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пойдут ли оккупанты на Днепр: сколько войск должны для этого собрать
commentss НОВОСТИ Все новости

Пойдут ли оккупанты на Днепр: сколько войск должны для этого собрать

Чтобы прорвать оборону ВСУ и попытаться пойти на Днепр оккупанты должны собрать как минимум стотысячную группировку

сегодня, 16:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Наступление российских захватчиков на Покровском направлении ставит под угрозу ударов Днепр и всю Днепропетровскую область, об этом во время чата на Главреде заявил азербайджанский военный аналитик и эксперт в области обороны и безопасности Агиль Рустамзаде.

Пойдут ли оккупанты на Днепр: сколько войск должны для этого собрать

Днепр

По мнению эксперта, если оккупанты смогут захватить Покровск, то, вероятно, усилят обстрелы новых территорий. Впрочем, Рустамадзе все же считает, что пока нет угрозы, что россияне начнут наступление на Днепр.

Эксперт подчеркнул, что оккупанты могли бы пробить оборону украинских защитников и пойти дальше на Днепр, если бы собрали группировку численностью не менее 100-200 тысяч оккупантов. Впрочем, подчеркнул Рустамадзе, пока оккупанты не имеют такой группировки на этом направлении.

"Мы не видим группировку российских войск, которая смогла бы большим бронированным кулаком пробить оборону и подойти к Днепру... Возможности и опции подойти к Днепру в русской армии я не видел месяц назад, не вижу ее сейчас, не появится она в России и через две недели", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские эксперты неоднократно говорили о том, что Днепр окажется под угрозой, если российские захватчики смогут захватить Покровск.

Кроме того, эксперты говорили о том, что существует большой риск, что Россия в случае захвата всего Донбасса попытается построить буферные зоны в Днепропетровской и Харьковской областях. Даже если россияне зайдут на 5-10 квадратных километров в Днепропетровскую область, то Кремль уже получит стимул говорить о том, что его войска, мол, хотят теперь оккупировать еще и Днепр. Это стало бы ударом и для Украины, ведь тогда война расширилась бы и на Днепропетровскую область.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/ukraine/ugroza-nastupleniya-na-dnepr-mozhet-li-rf-prorvat-oboronu-ekspert-10599236.html?_gl=1*189f1qk*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTcyNzAxMTQwNS45MTIuMS4xNzI3MDExNDA4LjU3LjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcyNzAxMTQwNS45MTIuM
Теги:

Новости

Все новости