Появился шанс изменить ход войны: какой сигнал Украина послала Западу

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Кравцев Сергей
Операция ВСУ в Курской области РФ продемонстрировала, что у российской армии есть множество уязвимых мест. Также она послала политическое сообщение партнерам Киева, что Украина не обречена, а может изменить ход войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Как отметил генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан, цель прорыва ВСУ в Курскую область – показать, что "победа России не неизбежна, и что Украина может сражаться и побеждать". При этом он призвал западных союзников Украины не только сохранить поддержку, но и еще больше ослабить ограничения на использование переданного оружия.
Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Матье Булег считает, что курская операция является ценным способом "проверить болевой порог Путина и другие формы сдерживания".
Однако, как пишет CNN, Украина хотела бы нацелить на аэродромы в глубине России те же ракеты ATACMS большей дальности, но Вашингтон, похоже, не склонен соглашаться.
Тем не менее, захват российской территории улучшает позиции Украины на любых переговорах, а также служит страховкой на случай, если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах в США и попытается навязать Украине мирное урегулирование, говорится в публикации.
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