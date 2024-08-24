Операция в Курской области: почему РФ оказалась перед двумя дилеммами

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Кравцев Сергей
Российская Федерация решила игнорировать масштабы проблемы, которую украинские вооруженные силы создают для них вторжением в Курскую область. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал заместитель командующего Разведывательным центром Сил обороны подполковник Янек Кессельманн, сообщает ERR.
Операция в Курской области. Фото: из открытых источников
По словам Кессельманна, уничтожение мостов через реку Сейм ставит Вооруженные силы РФ перед дилеммой: отступить подразделениям, потенциально находящимся в изоляции, и тем самым территория перейдет под контроль Украины или использовать ресурсы для восстановления связующего пути.
По словам заместителя, в настоящее время подразделения РФ создают линию обороны на линии Рыльск-Льгов-Курск.
Он добавил, что, вероятно, режим Кремля решил игнорировать масштабы проблемы, создаваемой украинскими Вооруженными силами для них в Курской области.
По словам Кессельманна, ВСУ заставили Россию использовать в конфликте, в частности призывников.
Также издание "Комментарии" сообщало – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.
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