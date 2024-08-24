Операция в Курской области: почему РФ оказалась перед двумя дилеммами

Российская Федерация решила игнорировать масштабы проблемы, которую украинские вооруженные силы создают для них вторжением в Курскую область. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал заместитель командующего Разведывательным центром Сил обороны подполковник Янек Кессельманн, сообщает ERR.

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

"Сейчас стратегическая инициатива по-прежнему находится в руках Украины благодаря беспрецедентно успешной операции в Курской области. На данный момент, насколько нам известно, под контролем ВСУ находится примерно 900-1300 квадратных километров территории Курской области", — сказал Кессельманн.

По словам Кессельманна, уничтожение мостов через реку Сейм ставит Вооруженные силы РФ перед дилеммой: отступить подразделениям, потенциально находящимся в изоляции, и тем самым территория перейдет под контроль Украины или использовать ресурсы для восстановления связующего пути.

"Обе дилеммы трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легким для Российской Федерации", — отметил Кессельманн.

По словам заместителя, в настоящее время подразделения РФ создают линию обороны на линии Рыльск-Льгов-Курск.

"Судя по всему, украинским вооруженным силам нет смысла продвигаться в этом направлении, поскольку стратегическая дилемма, с которой сталкивается Россия сейчас, уже создана. Дилемма заключается в следующем: либо прекратить наступление в направлении Донецкой области, либо признать присутствие Украины на территории Курской области", — заявил Кессельман.

Он добавил, что, вероятно, режим Кремля решил игнорировать масштабы проблемы, создаваемой украинскими Вооруженными силами для них в Курской области.

По словам Кессельманна, ВСУ заставили Россию использовать в конфликте, в частности призывников.

"Хотя РФ с начала войны утверждала, что этого не произойдет", — отметил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.



