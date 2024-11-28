Появился инновационный сценарий прекращения войны в Украине: в чем его суть

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Ткачик Олеся
Как пишут американские СМИ, сейчас в окружении новоизбранного президента Дональда Трампа взвешивают разные варианты прекращения войны. Некоторые сценарии уже не раз публично обсуждали в украинском обществе, то есть они всем известны. Но, как отмечает политолог, военный Дмитрий Воронков, есть и обсуждаемая сейчас новационная идея. Она заключается в том, что РФ сохранит контроль над оккупированной территорией Украины, Украина получит членство в НАТО.
Украина НАТО
По его словам, если быть реалистами — отвоевать границы 1991 года возможно только с помощью не только другого количества западного оружия, но и с прямым участием третьих стран (контингента НАТО).
Впрочем, по его словам, если просто заморозить конфликт, то, к сожалению, можно ожидать продолжения, когда орковия придет в себя. Поэтому, уверен Воронков, простая заморозка – это не выход.
Конечно, добавляет он, хочется справедливости и восстановления страны до тех территориальных границ, которые были до 2014 года.
При этом политолог не понимает, почему, например, Россия может привлекать к войне против Украины военных из КНДР, а Украине нельзя.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, возможно, Трамп и Путин смогут договориться.
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