Как пишут американские СМИ, сейчас в окружении новоизбранного президента Дональда Трампа взвешивают разные варианты прекращения войны. Некоторые сценарии уже не раз публично обсуждали в украинском обществе, то есть они всем известны. Но, как отмечает политолог, военный Дмитрий Воронков, есть и обсуждаемая сейчас новационная идея. Она заключается в том, что РФ сохранит контроль над оккупированной территорией Украины, Украина получит членство в НАТО.

Украина НАТО

"Предусматривается ли при этом сохранение нашего контроля над частью Курщины неизвестно. Как и то, как наша власть воспримет такое предложение, если оно будет. Пожалуй, это очень тяжелое решение", — отметил Воронков.

По его словам, если быть реалистами — отвоевать границы 1991 года возможно только с помощью не только другого количества западного оружия, но и с прямым участием третьих стран (контингента НАТО).

"Ибо самим преимуществом в живой силе враг прокладывает себе дорогу вперед. И его не волнует, что эта дорога – это дорога по трупам собственных солдат. К счастью, у нас люди это приоритет (в большинстве случаев). То есть тотальное наступление к границам 91 года с нашей стороны вряд ли возможно в связи с дефицитом живой силы", — считает эксперт.

Впрочем, по его словам, если просто заморозить конфликт, то, к сожалению, можно ожидать продолжения, когда орковия придет в себя. Поэтому, уверен Воронков, простая заморозка – это не выход.

"Итак, возможно, в этом инновационном сценарии что-то есть. Важно – есть сомнения, что это устроит рашку", — добавил политолог.

Конечно, добавляет он, хочется справедливости и восстановления страны до тех территориальных границ, которые были до 2014 года.

"Но пока Запад собственными усилиями, а не только усилиями украинцев, не примет участие в этой войне, надеяться на восстановление справедливости, к сожалению, трудно", — подчеркнул Воронков.

При этом политолог не понимает, почему, например, Россия может привлекать к войне против Украины военных из КНДР, а Украине нельзя.

"По-моему, этим шагом Путлер сам того не желая дал зеленый свет нашим союзникам на прямое вмешательство", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, возможно, Трамп и Путин смогут договориться.



