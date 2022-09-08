Появилось видео разговора Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона с утра 24 февраля (ВИДЕО)

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения Российской Федерации на территории Украины, Владимир Зеленский позвонил по телефону президенту Франции Эмануэлю Макрону. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на распространившую запись в сети корреспондентку по французскому Национальному общественному радио Элеонору Бердсли.



Видео разговора Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона 24 февраля. Фото из открытых источников

На видеозаписи можно заметить сосредоточенный вид французского президента, когда Владимир Зеленский говорит ему, что Россия напала на территорию Украины.

Французский лидер уточнил, означает ли это, что РФ направила специальный отряд в Киев. Зеленский ответил, что российские войска повсюду на территории Украины и добавил, что это совсем не так, как было в 2014 году.

"Повсюду. И в Киев, и в Одессу, и из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить — такого не было в 2014 году", — сказал Зеленский.

На эти слова Эммануэль Макрон ответил, что это свидетельствует о тотальной войне. А Зеленский продолжил говорить и попросил Макрона позвонить по телефону Путину, а также создать коалицию против России. В этой коалиции должны быть лидеры стран Европы и президент США.

Затем Владимир Зеленский сказал Макрону, что Путин может их послушать, если президент Франции и все другие лидеры скажут "Стоп!".

Видео разговора Владимира Зеленского и Эмануэля Макрона можно просмотреть ниже:

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что Европу ждет газовый кризис из-за войны в Украине. Она вызвана отказом от российского газа и манипуляциями президента РФ Владимира Путина.

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