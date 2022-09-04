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Актуально Появилось видео обстрела Днепропетровской области. Погибли дети

Вчера обстрелы рашистов пришлись на Днепропетровщину, в результате работы вражеской артиллерии погибли двое детей. В социальных сетях появилось видео обстрела Зеленодольской общины.

сегодня, 11:20
Автор:

Недилько Ксения
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Вчера обстрелы рашистов пришлись на Днепропетровщину, в результате работы вражеской артиллерии погибли двое детей. В социальных сетях появилось видео обстрела Зеленодольской общины.

Появилось видео обстрела Днепропетровской области. Погибли дети

Фото из открытых источников

Так, днем ​​3 сентября российские военные произвели артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов г. Зеленодольск Криворожского района.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.


"В Зеленодольске 11 человек ранены, среди них – ребенок, 9 лет. От полученных ранений ребенок скончался. Все пострадавшие в больнице, большинство – тяжелые. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Повреждено 8 многоэтажек, детский сад, лицей, ЦНАП и другое", – отметил глава Криворожской ВА.

Также чиновник сообщил, что враг обстрелял из РСЗО "Ураган" территории Большой Костромки Зеленодольской городской ТГ Криворожского района. Повреждены 2 частных жилых дома. Информация о погибших и пострадавших там не поступала.

"Отмечу, что на нашем направлении враг убил еще одного ребенка. В поселке Березнеговатое, что в районе Давыдова Брода, в результате обстрела погибла 8-летняя девочка", – рассказал Александр Вилкул.

При процессуальном руководстве Криворожской восточной окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют. На месте происшествия работают прокуроры, следователи полиции, эксперты.

Отметим, что по состоянию на утро 4 сентября более 1117 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Официально – погибли 380 детей, ранены – 737 детей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 204, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46.

Появилось видео обстрела Днепропетровской области. Погибли дети - фото 2



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