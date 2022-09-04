Появилось видео обстрела Днепропетровской области. Погибли дети

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Недилько Ксения
Вчера обстрелы
рашистов пришлись на Днепропетровщину, в результате работы вражеской артиллерии
погибли двое детей. В социальных сетях появилось видео обстрела Зеленодольской
общины.
Фото из открытых источников
Так, днем 3
сентября российские военные произвели артиллерийский обстрел из реактивных
систем залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов г.
Зеленодольск Криворожского района.
Об этом на ежедневном брифинге сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Также чиновник
сообщил, что враг обстрелял из РСЗО "Ураган" территории Большой Костромки
Зеленодольской городской ТГ Криворожского района. Повреждены 2 частных жилых
дома. Информация о погибших и пострадавших там не поступала.
"Отмечу, что на
нашем направлении враг убил еще одного ребенка. В поселке Березнеговатое, что в
районе Давыдова Брода, в результате обстрела погибла 8-летняя девочка", –
рассказал Александр Вилкул.
При процессуальном
руководстве Криворожской восточной окружной прокуратуры осуществляется
досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов
и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Какие-либо
военные объекты на данной территории отсутствуют. На месте происшествия
работают прокуроры, следователи полиции, эксперты.
Отметим, что по
состоянию на утро 4 сентября более 1117 детей пострадали в Украине в результате
полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Официально – погибли
380 детей, ранены – 737 детей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной
прокуратуры Украины.
В ведомстве
отмечают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их
установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно
оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 204, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46.
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