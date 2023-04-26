Появилось первое видео боевого дежурства Patriot в Украине

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Моесеенко Валентина
Зенитные ракетные комплексы Patriot, которые Украине передали союзники, уже заступили на боевое дежурство. Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, пишут "Комментарии". Он также обнародовал видео, на котором запечатлен ЗРК Patriot под управлением украинских воинов.
Первые комплексы Patriot уже на боевом дежурстве – впечатляющее видео
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В Воздушных силах заметили, что современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ее овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта.
Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что один дивизион начал работать еще несколько дней назад.
Справка. ЗРК Patriot – дальнобойный комплекс, который может доставать цели на расстоянии до 150 км. Это позволит как можно дальше отгонять российскую авиацию от украинских границ. Также комплекс может сбивать баллистические цели – на расстоянии 40 км. Это первые комплексы, которые смогут уничтожить "Искандеры".
Сейчас у Украины на вооружении есть современные западные зенитные ракетные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие, хоть и в небольшом количестве.
Как писали "Комментарии", в ВСУ отметили, что задачей американских батарей ПВО остается прикрытие объектов критической инфраструктуры.
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