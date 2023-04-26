Появилось первое видео боевого дежурства Patriot в Украине

Зенитные ракетные комплексы Patriot, которые Украине передали союзники, уже заступили на боевое дежурство. Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, пишут "Комментарии". Он также обнародовал видео, на котором запечатлен ЗРК Patriot под управлением украинских воинов.



Первые комплексы Patriot уже на боевом дежурстве – впечатляющее видео

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" Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ее овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта . Воздушные Силы наконец-то получили то, к чему так стремились – оружие против "баллистики" , — прокомментировали в командовании.

В Воздушных силах заметили, что современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ее овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта.

Командир дивизиона позволил мне несколько протестовать Patriot. Спасибо, Артем, давно мечтал это сделать! А еще спасибо западным партнерам, руководству государства и войска, что Воздушные Силы наконец-то получили то, к чему так стремились – оружие против "баллистики", – написал Николай Олещук.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что один дивизион начал работать еще несколько дней назад.

" У нас уже есть ЗРК Patriot. Постепенно нам поступают другие образцы западного вооружения. Итак, пазлы нашей противовоздушной обороны складываются. Конечно, мы с нетерпением ждем самолетов F-16. За более чем год широкомасштабного вторжения России в Украину многочисленные атаки российских дронов и ракет несколько истощили нашу ПВО. Поэтому нужно ее усиливать. Мы постоянно работаем над тем, чтобы от партнеров поступали другие зенитные ракетные комплексы разного радиуса действия " , — рассказал спикер Командования Воздушных Сил полковник Юрий Игнат.

Справка. ЗРК Patriot – дальнобойный комплекс, который может доставать цели на расстоянии до 150 км. Это позволит как можно дальше отгонять российскую авиацию от украинских границ. Также комплекс может сбивать баллистические цели – на расстоянии 40 км. Это первые комплексы, которые смогут уничтожить "Искандеры".

Сейчас у Украины на вооружении есть современные западные зенитные ракетные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие, хоть и в небольшом количестве.

Как писали "Комментарии", в ВСУ отметили, что задачей американских батарей ПВО остается прикрытие объектов критической инфраструктуры.