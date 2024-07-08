Появились первые реакции партнеров Украины на российский удар по больнице в Киеве

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Slava Kot
Россия 8 июля совершила массированную ракетную атаку по Украине, нанеся удар по одной из самых известных в Европе детских больниц "Охматдит". На очередные российские удары по гражданским отреагировали украинские партнеры из разных стран, призвавшие усилить помощь Украине и назвавшие российскую агрессию террором.
Россия нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Фото из открытых источников
Посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что российские удары по гражданским в Украине демонстрируют "готовность" России к переговорам и окончанию войны.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал российский удар по детской больнице в Киеве "трусливым нападением" Кремля. По его словам, украинские партнеры должны усилить помощь Киеву.
Отреагировал на военные преступления России также посол Австрии Арад Бенке, который назвал действия России террором против украинского народа.
Также отреагировала на инцидент с попаданием российской ракеты по больнице "Охматдиет" амбассадорка США в Украине Бриджит Бринк, которая выразила слова поддержки украинцам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве сделали циничное заявление из-за ракетного удара по детской больнице в Киеве.
Также "Комментарии" писали о том, как украинские лидеры отреагировали на российский ракетный удар.
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