Появились первые реакции партнеров Украины на российский удар по больнице в Киеве

Россия 8 июля совершила массированную ракетную атаку по Украине, нанеся удар по одной из самых известных в Европе детских больниц "Охматдит". На очередные российские удары по гражданским отреагировали украинские партнеры из разных стран, призвавшие усилить помощь Украине и назвавшие российскую агрессию террором.



Россия нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Фото из открытых источников

Посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что российские удары по гражданским в Украине демонстрируют "готовность" России к переговорам и окончанию войны.

"Сегодня утром российская сторона совершила ракетную атаку по Украине, в том числе по Киеву. Здесь пострадала, среди прочего, детская больница "Охматдит". Много жертв в Киеве – погибших, раненых. Это война против мирного населения. Вот как выглядит готовность России к переговорам и ее стремление к миру", – отреагировал Егер.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал российский удар по детской больнице в Киеве "трусливым нападением" Кремля. По его словам, украинские партнеры должны усилить помощь Киеву.

"Российский террор не имеет предела: теперь трусливое нападение на детскую больницу. Как только вернувшись из Киева, мне еще больнее на это смотреть. Это усиливает мою мотивацию как можно быстрее доставить запчасти к "Патриотам" и F16. И продолжать делать с партнерами больше в сфере противовоздушной обороны!", — сказал Брекельманс.

Отреагировал на военные преступления России также посол Австрии Арад Бенке, который назвал действия России террором против украинского народа.

"На этот раз попало в детскую больницу "Охматдит". Австрия много лет поддерживала этот центр и многие его отделения. Это заведение, заботящееся о младенцах и детях. Эта российская атака – это чистый террор", — написал Бенкё в социальных сетях.

Также отреагировала на инцидент с попаданием российской ракеты по больнице "Охматдиет" амбассадорка США в Украине Бриджит Бринк, которая выразила слова поддержки украинцам.

"Ужасные кадры из больницы "Охматдит", крупнейшей детской больницы в Украине, которая лечит онкологию и другие заболевания детей. Она была поражена во время массированного ракетного обстрела России сегодня утром. Наши мысли с детьми и их семьями", — написала Бринк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве сделали циничное заявление из-за ракетного удара по детской больнице в Киеве.



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