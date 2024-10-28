Появились новые подробности: действительно ли северокорейцы уже на Курщине

Первые военные Северной Кореи, скорее всего, уже достигли линии фронта в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Forbes", со ссылкой на перехваченные радиопереговоры российских военных, захватчики тайно перебрасывают солдат КНДР в направлении выступа на Курщине, который находится под контролем ВСУ.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Отмечается, что перехваченные ГУР переговоры подтверждают, что тысячи военнослужащих КНДР начали прибывать. В одном из разговоров двое военных чиновников РФ говорили о водителе грузовика КАМАЗ по имени Андрей Свериденко, которого остановили при въезде в Курск. Несколько таких автомобилей задержала военная полиция РФ на трассе в Курской области, поскольку один из КАМАЗов имел гражданский номер. То, что транспортное средство "не имело боевого назначения", вызвало беспокойство у силовиков.

Авторы материала отметили, что развертывание сил КНДР в Курске не отражено в документах.

"Партия северокорейских солдат Свериденко предназначалась для 810-й бригады морской пехоты российского флота, которая пытается отразить украинское наступление на восточном крае Курской дуги в районе села Русская Конопелька. Украинские беспилотники и артиллерия пока сдерживают россиян", — пишет Forbes.

В издании напомнили, что подразделения морской пехоты известны своей жестокостью и плохой дисциплиной. Так, 155-я морская пехотная бригада недавно захватила и казнила девять украинских операторов беспилотников.

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